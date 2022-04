Domenico Tarantino: So heftig ist der Druck bei DSDS wirklich!

Domenico Tarantino zählt zu den besten Sängern bei „Deutschland sucht den Superstar“ und hat es in die Live-Shows geschafft. Der 24-Jährige erzählt, wie er sich auf die erste Live-Show vorbereitet hat und wie hoch der Druck wirklich ist.

Das Casting, der Recall und schließlich die Live-Shows – für Domenico Tarantino und noch 10 weitere Kandidaten war es ein weiter Weg. Doch sie sind ihrem Traum sehr nahe und kämpfen um den Titel. Der 24-Jährige ist überglücklich, es so weit geschafft zu haben. „Ich fühle mich sehr gut. Ich bin voller Vorfreude, dass ich am Samstag auf der großen Bühne gut performen werde. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich so weit komme. Ich stand damals im Casting und hatte Angst, überhaupt weiterzukommen“, sagt Domenico Tarantino im exklusiven Interview mit KUKKSI.

So war für Domenico Tarantino die DSDS-Zeit

Die Zeit bei DSDS war für ihn ein riesiges Abenteuer. „DSDS war bisher die aufregendste Zeit in meinem Leben mit vielen Emotionen. Gerade im Recall habe ich viel erlebt und tolle Menschen kennengelernt. Diese Zeit werde ich niemals vergessen, welche mich auch persönlich weitergebracht hat“, verriet der Kandidat. Mit den anderen Kandidaten ist er super klargekommen: „Mit den anderen Kandidaten bin ich sehr gut klargekommen und es haben sich tolle Freundschaften entwickelt. Das sind alles ganz tolle Menschen, welche ich kennengelernt habe.“

Der Druck ist riesig

Faulenzen ist bei „Deutschland sucht den Superstar“ nicht. Die Kandidaten müssen immer eine perfekte Performance zeigen und alles abliefern, denn sonst ist der Superstar-Traum schnell vorbei. „Der Druck ist schon groß und es gab Momente, wo ich mich schon mal hinsetzen musste und für mich brauchte“, offenbart Domenico Tarantino. Und wie will er in der ersten Live-Show punkten? „Ich habe einen tollen Song und kann nochmal eine andere Seite von mir zeigen. Mit meiner charismatischen Art kann ich die Zuschauer hoffentlich überzeugen“, so der Superstar-Anwärter. Die erste Live-Show von DSDS zeigen RTL und RTL+ am Samstag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? DSDS 2022: Melissa Turan will die Bühne zerfetzen!