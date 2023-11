Doch kein Abschied? Wetten, dass..? könnte zurückkehren!

Eine TV-Ära ging am Samstag zu Ende: Thomas Gottschalk präsentierte letztmalig den ZDF-Unterhaltungsklassiker „Wetten, dass..?“. Mehr als 12 Millionen Zuschauer verfolgten die Show. War es jedoch wirklich das große Finale? Denn möglicherweise könnte das Format zurückkommen.

Seit dem Jahr 1981 flimmert „Wetten, dass..?“ über die Bildschirme und etablierte sich zu einer der erfolgreichsten Unterhaltungsshows im deutschen Fernsehen. Seit stolzen 35 Jahren präsentierte Thomas Gottschalk das Format – jedoch lagen einige Pausen dazwischen. An diesem Samstag verabschiedete sich Thomas Gottschalk von „Wetten, dass..?“ endgültig.

Geht „Wetten, dass..?“ doch weiter?

War es jedoch wirklich das große Finale? Denn es könnte möglicherweise doch eine Zukunft für das Format geben. Die Bild-Zeitung hat erfahren, dass sich das ZDF ein Rechtepaket der Marke „Wetten, dass..?“ bis August 2032 gesichert haben soll. Eine Quelle des Senders hat gegenüber dem Blatt außerdem verraten, dass die Sendung womöglich im Sommer 2025 zurückkehren könnte – dann jedoch ohne Thomas Gottschalk. Es werde ein Generationswechsel angestrebt, heißt es in dem Bericht weiter.

Thomas Gottschalk über seinen Rücktritt

Thomas Gottschalk hatte bereits damals seinen Rücktritt erklärt und gab „Wetten, dass..?“ auf. „Das Publikum. Die Leute haben mich davon überzeugt, dass noch Saft in der Zitrone ist, und ich stieg doch wieder in den Ring. Jetzt ist der Saft aber endgültig raus“, sagte Thomas Gottschalk in der Bild. Er habe sich dann breitschlagen lassen, doch zurückzukommen – dieses Mal sei der Abschied aber endgültig.

Thomas Gottschalk sagt auch, dass sich das Fernsehen komplett verändert habe und es für ihn Zeit ist, die Show hinter sich zu lassen. „Das Kuschlige ist weg. Der Samstagabend vor dem Fernseher, wo sich die ganze Familie getroffen hat, existiert nicht mehr. Jeder geht seiner eigenen Wege, hat eigene Programme oder macht sich selber welche. Das kann man nicht aufhalten. Will ich auch gar nicht. Ich spüre auch keine Bitternis. Mein Geschäftsbereich hat sich schlicht erledigt“, erklärt der Entertainer.