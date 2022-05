Trotz Diversity: Darum sind keine Männer im GNTM-Cast!

Diversity wird bei „Germany’s next Topmodel“ seit einigen Jahren groß geschrieben. Doch so vielfältig wie in dieser Staffel waren die Kandidatinnen noch nie, denn erstmals dürfen auch Best-Ager-Models in der Show teilnehmen. Doch wieso sind dann eigentlich noch immer keine Männer dabei? ProSieben hat erklärt, was wirklich dahintersteckt.

Egal, welche Konfektionsgröße oder Alter – einfach jede Frau konnte sich für diese Staffel von GNTM bewerben. „Ich suche immer noch nach einem Model, das das gewisse Etwas hat. Aber die Nachfrage nach Diversity ist heutzutage größer denn je. Daher halte ich Ausschau nach neuen Kandidatinnen, die eine große Vielfalt an Körpergrößen, Alter und Persönlichkeiten mitbringen. Die Chancen sind bei GNTM für alle gleich. Es liegt an den Models, die Kunden zu überzeugen“, erklärte Heidi Klum.

Deshalb nehmen keine Männer bei GNTM teil

Diversity wurde in der neuen Staffel groß geschrieben – aber wieso dürfen dann keine Männer an der Modelshow teilnehmen? Diese Frage stellen sich immer wieder die Fans. Nun hat sich dazu der Sender zu Wort gemeldet. „Ungefähr so lange, wie es GNTM gibt, sprechen wir schon über eine männliche Variante – oder ob Männer zu den Frauen stoßen“, erklärte ProSieben-Chef Daniel Rosemann zum Staffelbeginn auf einer GNTM-Pressekonferenz, an welcher KUKKSI auch teilnahm.

„Wir versuchen da am Model-Business dranzubleiben – und dort sind männliche und weibliche Models mit unterschiedlichen Aufgaben und Profilen beschäftigt“, führt der Senderchef weiter aus. Zuletzt sagt er dazu noch: „Wir möchten den Traum, Modeling zu betreiben – so wie die Menschen ihn von GNTM kennen – auch nicht verändern, nur damit er passend ist für einen anderen Markt, den unsere Fans dann nicht mehr so richtig nachvollziehen können.“ Trotz Diversity ist es also unwahrscheinlich, dass bald Männer bei GNTM teilnehmen dürfen. ProSieben zeigt „Germany’s next Topmodel“ immer donnerstags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? GNTM 2022: Kandidatinnen, Gastjuroren, Sendezeiten & Drehort – alle Infos zur Staffel