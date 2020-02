Disney-Star stirbt mit nur 15 Jahren!

Nikita Pearl Waligwa wurde durch den Film „Queen of Katwe“ bekannt. Es ist ein riesiger Schock in der Filmwelt: Der Disney-Star im Alter von nur 15 Jahren verstorben.

Im Jahr 2016 spielte Nikita Pearl Waligwa an der Seite von Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong’o in dem Disney-Film „Queen of Katwe“ mit. Dort verkörperte die Nachwuchs-Schauspielerin die Rolle als „Gloria“.

Durch Queen of Katwe wurde sie bekannt

In dem gleichen Jahr wurde bei ihr ein Hirntumor festgestellt. Ein Jahr später galt sie vorerst als geheilt – doch dann der Schock: 2019 wurde ein weiterer Tumor festgestellt. Den Kampf gegen den Krebs hat Nikita Pearl Waligwa verloren: Am 15. Februar 2020 verstarb sie in einem Krankenhaus in Kampala, wie die Daily Mail berichtet.

Nachdem 2016 erstmals ein Hirnturmot diagnostiziert wurde, musste sie daraufhin operiert werden und unterzog sich einer Strahlentherpie. Die „Queen of Katwe“-Regisseurin Nair setzte sich damals ein, dass dem Mädchen in Indien die Behandlung bezahlt wird.