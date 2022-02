Disney: Medienkonzern plant Micky-Maus-Dörfer

Der Medienkonzern Disney ist ein riesiger Gigant – und dass nicht nur allein durch die weltweiten Disneyland-Parks und den Streamingdienst. Seit Jahrzehnten begeistern die zahlreichen Figuren des Disney-Universums Millionen von Menschen. Nun knüpft sich der Konzern allerdings ein neues Ziel vor. Es sind nämlich kleine Luxus-Dörfer geplant.

Dass der Konzern nicht nur sehr gute Filme und Serien produziert, ist schon seit dem ersten Disneyland-Park bekannt. Immerhin gibt es sie schon eine ganze Weile und sie sind immer noch ein richtiger Touristenmagnet. Genau deshalb kam man nun auf eine neue Idee. Warum nicht eigentlich auch Luxus-Dörfer, wenn man Ferienresorts und Freizeitparks hat, die richtig gut laufen?

Disney plant „Micky Maus“-Dörfer

Unter dem Namen „Storyliving“ plant man nun also eine ganze Reihe an Luxus-Wohneinheiten für Disney-Fans. Dabei sollen die Wohngemeinschaften den Namen „Storytelling“ tragen. Jeder Bewohner soll dadurch die Chance haben, einmal so richtig tief in das Disney-Universum einzutauchen. Die erste Wohnanlage befindet sich schon in Arbeit. In der Nähe von San Diego soll es entstehen – und das hat auch einen Grund.

Hier entsteht das erste Dorf

Das erste Wohnprojekt mit dem Namen „Cotino" wird im kalifornischen Coachella Valley entstehen. Dabei wurde dieser Ort nicht zufällig ausgesucht. Es war nämlich einst der Wohnort von Disney-Erfinder und Namensgeber Walt Disney. Allein der See der Wohnanlage soll dabei rund zehn Hektar groß werden. Das Angebot begrenzt sich dabei aber nicht nur auf Wohneinheiten, sondern soll auch Shopping, Restaurants und Entertainment umfassen.