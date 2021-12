Disney+: Marvel bringt erste eigene Weihnachtsserie raus!

Da hat Marvel aber ein ganz besonderes Projekt veröffentlicht. Eigentlich sollte die Serie „Hawkeye“ ein Film werden. Doch viele Fans dürfte das sicher freuen, denn so gibt es natürlich viel mehr Content. Noch erfreulicher ist natürlich, dass sie auch schon verfügbar ist. Vor allem hat „Hawkeye“ auch noch etwas ganz Besonderes. Es ist nämlich eine Marvel-Serie, die auch noch das Weihnachtsfeeling nach Hause bringt. Es hat nämlich Züge von „Stirb langsam“.

Mal wieder gibt es auf Disney+ eine Serie, die sich echt lohnt anzusehen. In der Serie „Hawkeye“ kommt nämlich nicht nur eine Menge Spannung, sondern auch Weihnachtsfeeling auf. Dabei steht ein Avengers-Mitglied besonders im Vordergrund. Denn bisher gab es einen Avenger, der noch keinen eigenen Film hatte – bis jetzt.

Darum geht es in „Hawkeye“

Clint ist oft damit beschäftigt, gegen das Böse zu kämpfen und die Welt zu verbessern. Doch irgendwann wird es auch einem Superhelden zu viel. Clint will sich deshalb wieder an ein normales Leben mit seiner Familie gewöhnen. Gemeinsam mit seinen Kindern und seiner Frau hat er deshalb erholsame Tage in New York geplant. Doch als er einen Fernsehbericht sieht, holt ihn seine Vergangenheit ein.

Einziger Avenger ohne eigenen Film

Erst im Sommer kam der Film „Black Widow“, in welchem Scarlett Johansson die Hauptrolle übernahm. So hatten alle Avengers ihren eigenen Film – außer „Hawkeye“. Doch nun hat auch dieser Ur-Superheld seinen eigenen Film, welcher das Abenteuer der Actionfigur erzählt. Jeremy Renner ergatterte sich mal wieder die Rolle des Clint Barton. Der Schauspieler spielt die Rolle übrigens schon seit zehn Jahren. So sah man ihn schon als „Hawkeye“ in „Thor“, „Marvel’s The Avengers“, „Avengers: Age of Ultron“, „The First Avenger: Civil War“ und „Avengers: Endgame“. Nun eben auch noch in seinem eigenen Film. Das wurde aber auch mal zeit. Schon gelesen? Disney+: Das sind die Highlights zu Weihnachten 2021.