Disney Channel: Vorweihnachtliche Highlights und TV-Premieren im Oktober und November

Im Disney Channel fängt Weihnachten bereits im November an, denn der Sender beschert wundervolle Highlights für Groß und Klein! Am 18. November weht ein eisiger Wind durch das Programm, wenn Königin Elsa mit ihren magischen Kräften ihren Eispalast erbaut: Der Oscar-prämierte Hit-Film „Die Eiskönigin – Völlig Unverfroren“ feiert Channel Premiere und bringt die mutigen Schwestern, waghalsigen Abenteuer und jede Menge beliebte Songs auf die heimischen Bildschirme.

Ebenfalls am 18. November präsentiert der Sender den beliebten Kurzfilm „Es war einmal ein Schneemann“ als Deutsche TV-Premiere. Rasend schnell folgt gleich das nächste Highlight: Am 19. November sind die beliebten sprechenden Autos Lightning McQueen und Hook aus der Disney+ Original Serie „Cars on the Road“ erstmalig im deutschen TV zu sehen. An diesem Tag zeigt der Münchner Sender alle neun Episoden und nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf einen verrückten Roadtrip. Mit diesen Highlights kann die gemütliche Fernsehzeit im Disney Channel beginnen!

Zum Inhalt von „Die Eiskönigin – Völlig Unverfroren“

Die furchtlose Königstochter Anna macht sich zusammen mit dem schroffen Naturburschen Kristoff und seinem treuen Rentier Sven auf eine abenteuerliche Reise, um ihre Schwester Elsa zu finden, deren eisige Kräfte das Königreich Arendelle in ewigem Winter gefangen halten. In einem spannenden Rennen um die Rettung des Königreichs ringen Anna und Kristoff nicht nur mit den Naturelementen, sie begegnen auch mystischen Trollen und dem urkomischen Schneemann Olaf (im Deutschen gesprochen von Hape Kerkeling), der zu einem unverzichtbaren Begleiter auf ihrer Reise wird.

Zum Inhalt von „Es war einmal ein Schneemann“

Was passierte eigentlich mit Olaf zwischen dem Augenblick, als Elsa ihn erschaffen hat, weil sie gerade „losließ“ und ihren Eispalast erbaute und dem Moment, als Anna und Kristoff ihn zum ersten Mal im Wald getroffen haben? Und wie hat Olaf gelernt, den Sommer zu lieben? Die Walt Disney Animation Studios erzählen in „Es war einmal ein Schneemann“ die bislang unbekannte Vorgeschichte von Olaf, dem einfühlsamen Schneemann, der Umarmungen liebt und in „Die Eiskönigin – Völlig Unverfroren“ aus dem Jahr 2013 als auch in der Fortsetzung von 2019 alle Herzen zum Schmelzen bringt.

Zum Inhalt von „Cars on the Road“

Mit der Serie „Cars on the Road“ kehren die Pixar Animation Studios zurück in die „Cars“ Welt. Die neun Episoden folgen Lightning McQueen und Hook, seinem besten Freund, auf einer Fahrt von Radiator Springs quer durch Amerika nach Osten zu Hooks Schwester. Unterwegs warten bei jedem Stopp neue Abenteuer, faszinierende Sehenswürdigkeiten und kuriose Begegnungen auf die beiden.

Highlights im Oktober

Spannende Premieren feiert der Disney Channel bereits auch im Oktober. Am 13. Oktober zeigt der Sender um 20.15 Uhr die Disney Channel Premiere von „Vaiana“. Der Animationsfilm erzählt das epische Abenteuer des mutigen Mädchens Vaiana, das als Häuptlingstochter auf einer Pazifikinsel mitten im Ozean lebt und sich eines Tages auf eine spannende Seereise begibt, um sein Volk zu retten.

Die Eventprogrammierung „Disney100: Lieblingsfilme Tag“ am 15. Oktober anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der The Walt Disney Company hat neben absoluten Klassikern, wie „Pinocchio“, „Die Schöne und das Biest“ oder „Aristocats“, ein weiteres Highlight parat: In „Olaf präsentiert“ wird der Schneemann Olaf zum Show-Mann. In der animierten Kurzfilmreihe übernimmt er die Rolle des Produzenten, Schauspielers, Kostümbildners und Kulissenbauers für seine einzigartigen „Nacherzählungen“ von fünf beliebten Disney Animationsfilmen. Ob als Meerjungfrau, Flaschengeist oder als König der Löwen unterhält der talentierte Schneemann (im Deutschen gesprochen von Hape Kerkeling) sein Publikum meisterlich.

Sendehinweise im Disney Channel

Die Eiskönigin – Völlig Unverfroren“ – Disney Channel Premiere, am Samstag, 18. November um 20.15 Uhr im Disney Channel

„Es war einmal ein Schneemann“ – Deutsche TV-Premiere, am Samstag, 18. November ab ca. 22.00 Uhr im Disney Channel

„Cars on the Road“ – Deutsche TV-Premiere (9 Episoden) , am Sonntag, 19. November 2023, ab 11.55 Uhr im Disney Channel

„Vaiana“ – Disney Channel Premiere, am Freitag, 13. Oktober um 20.15 Uhr im Disney Channel

„Disney100: Lieblingsfilme Tag“ inkl. Deutscher TV-Premiere von „Olaf präsentiert”, am Sonntag, 15. Oktober ab 07.15 Uhr im Disney Channel