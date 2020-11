Disney Channel: Das sind die Highlights zu Weihnachten 2020!

Draußen wird es allmählich wieder kälter und es zieht uns vom sonnigen Picknick auf der grünen Wiese ins warme Wohnzimmer vor den Kamin. Der Winter kündigt sich an und die Vorfreude auf leckere Plätzchen und heißen Kakao steigt. Zur schönsten Zeit des Jahres zeigt der Disney Channel zahlreiche Weihnachtsfilme! KUKKSI gibt einen Überblick, welche Streifen auf dem Sender laufen.

Weihnachten kann nicht schnell genug kommen und um das Warten etwas zu verkürzen zeigt der Disney Channel bereits im November sein schönes Weihnachtsprogramm – den Disney Channel “Weihnachtszauber”! Vom 19. November bis zum 26. Dezember gibt es täglich ein besonderes Filmhighlight in der Primetime zu entdecken, das zum Träumen und Mitfiebern einlädt. Vom Disney-Klassiker über die festliche Winterromanze bis zum Weihnachts-Familienfilm.

Doch nicht nur in der Primetime wird es weihnachtlich: Jeden Adventssonntag zeigt der Münchner Sender ab 9.55 Uhr direkt hintereinander zwei neue Folgen von “Beni’s Weihnachtsüberraschung” – Staffel 2. In diesem Jahr macht sich Beni mit selbstgebackenen Kuchen und Keksen auf den Weg und überrascht Schornsteinfeger, Bergretter, Tauchlehrer oder auch ein Tierheim. Es sind Menschen, die in diesem Jahr besondere Taten vollbracht haben und die es nach Meinung der Zuschauer verdient haben, dass man sich bei ihnen auf ganz besondere Art und Weise bedankt. Und damit nicht genug: Benischlüpft auch in die Rolle dieser besonderen Menschen und probiert ihre Jobs selbst aus. Beni als Müllmann oder bei der Wasserwacht? Das sollte man sich nicht entgehen lassen! Insgesamt werden in dieser Weihnachtszeit acht neue Folgen à sechs Minuten ausgestrahlt.

Das sind die Highlights zu Weihnachten im Disney Channel

Eine Prinzessin zu Weihnachten, Do., 19.11. um 20.15 Uhr

Cleo und die Schneeballschlacht, Free-TV-Premiere, Fr., 20.11. um 20.15 Uhr

Küss den Frosch, Sa., 21.11. um 20.15 Uhr

Königliche Weihnachten, So., 22.11. um 20.15 Uhr

Santa Clause – Eine schöne Bescherung, Mo., 23.11. um 20.15 Uhr

Eine tierische Weihnachtsgeschichte, Di., 24.11. um 20.15 Uhr

Mein perfektes Weihnachten, Free-TV-Premiere, Mi., 25.11. um 20.15 Uhr

Santa Clause 2 – Eine noch schönere Bescherung, Do., 26.11. um 20.15 Uhr

Justin – Völlig verrittert!, Fr., 27.11. um 20.15 Uhr

Aladdin, Sa., 28.11. um 20.15 Uhr

Im Norden strahlt der Weihnachtsstern, So., 29.11. um 20.15 Uhr

Santa Clause 3 – Eine frostige Bescherung, Mo., 30.11. um 20.15 Uhr

Blendende Weihnachten, Di., 01.12. um 20.15 Uhr

Zwei Helden auf acht Pfoten, Mi., 02.12. um 20.15 Uhr, Start der Filmreihe

Liebesbriefe zu Weihnachten, Do., 03.12. um 20.15 Uhr

Ploey – Du fliegst niemals allein, Fr., 04.12. um 20.15 Uhr

Elliot, das kleinste Rentier, Free-TV-Premiere, Sa., 05.12. um 20.15 Uhr

Nenn’ mich einfach Nikolaus, So., 06.12. um 20.15 Uhr

Weihnachten auf der Bühne, Mo., 07.12. um 20.15 Uhr

Der große Weihnachtsauftritt, Di., 08.12. um 20.15 Uhr

Eine Hochzeit zu Weihnachten, Mi., 09.12. um 20.15 Uhr

Die 12 Weihnachtsdates, Do., 10.12. um 20.15 Uhr

Feivel, der Mauswanderer, Fr., 11.12. um 20.15 Uhr

Die Schöne und das Biest, Sa., 12.12. um 20.15 Uhr

Wunder einer Winternacht – Eine Weihnachtsgeschichte, So., 13.12. um 20.15 Uhr

Ein Nussknacker zum Küssen, Mo., 14.12. um 20.15 Uhr

Santa & Co. – Wer rettet Weihnachten?, Di., 15.12. um 20.15 Uhr

Oh du Fröhliche… Rentier Buddy rettet Weihnachten, Mi., 16.12. um 20.15 Uhr

Santa… Verzweifelt gesucht, Do., 17.12. um 20.15 Uhr

Gans im Glück, Fr., 18.12. um 20.15 Uhr

Arthur Weihnachtsmann, Sa., 19.12. um 20.15 Uhr

Himmlische Weihnachten, So., 20.12. um 20.15 Uhr,

Plötzlich Santa, Mo., 21.12. um 20.15 Uhr

Rendezvous mit einem Engel, Di., 22.12. um 20.15 Uhr

Charles Dickens: Der Mann der Weihnachten erfand, Mi., 23.12. um 20.15 Uhr

Elliot, das kleine Rentier, Do., 24.12. um 20.15 Uhr

Eine Prinzessin zu Weihnachten, Fr., 25.12. um 20.15 Uhr

Königliche Weihnachten, Sa., 26.12. um 20.15 Uhr