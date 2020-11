Disney bekommt neue Streaming-Plattform

Ab 2021 soll eine neue Streaming-Plattform von Disney an den Start gehen. “Star” wird sie heißen und beschäftigt sich im Gegensatz zu Disney+ mit Sendungen für Erwachsene – darunter sind viele Produktionen oder Filme von ABC, 20th Century Studios oder Searchlight dabei. In den USA gibt es bereits eine ähnliche Plattform von Disney – jetzt soll das Konzept international gehen.

Mit Disney+ ging ein größerer Konkurrent zu Netflix an den Start. Die Streaming-Plattform schlug im März 2020 ein wie eine Bombe. Klar, die alteingesessen Disney-Fans wollten sich ihre Lieblingsfilme nicht entgehen lassen, zumal die Zusammenarbeit mit Netflix auch relativ schnell beendet wurde. Die Klassiker gab es dementsprechend nur auf der hauseigenen Plattform. Und nun kündigt The World Disney Company einen weiteren Streamingdienst an.

Disney+ ist ein großer Erfolg

Bei Disney+ gibt es zahlreiche Serien und Produktionen von Star Wars, Marvel, Pixar und National Geographic – darunter befinden sich Klassiker wie “Mulan”, “Frozen” und “König der Löwen”. Das ist vor allem auf die junge Zielgruppe ausgerichtet. Sicher holt der Filmgigant damit eine Menge Leute ab und für einen monatlichen Preis von 6,99 € ist das auch ein, im Vergleich zu Netflix’ 7,99€ – dafür aber ohne HD – doch sehr günstig. Wer die Filme in High Definition schauen möchte, kommt da auf ganze 11,99 Euro. Bei netfliy gibt es dafür Filme aus allen Genres – auch Action- oder Horror-Blockbuster gehören da zum Portfolio. Nun will Disney auch Inhalte für Erwachsene anbieten – und da kommt “Star” ins Spiel.

Star ist ab 2021 verfügbar

Definitiv vertreten sind hauseigene Produktionsfirmen ABC, 20th Century Studios, Searchlight, Freeform und FX Studios, aber auch exklusive Inhalte für “Star” sind denkbar. In Amerika gibt es es bereits das Angebot “Hulu”, was aber außerhalb der Staaten aber nicht angeboten wird. Ab 2021 soll es dann für den Rest der Welt Star geben – wann genau, verrät Disney noch nicht. Schon gelesen? Netflix, Prime & Disney+: Diese Weihnachtsfilme kannst du streamen!