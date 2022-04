Din Omerhodzic: Das war sein emotionalster DSDS-Moment!

Din Omerhodzic gehört zu den besten Sängern der diesjährigen DSDS-Staffel! Der Medizinstudent konnte mit seiner Stimme die Juroren und Zuschauer überzeugen – und hat es auch in die zweite Liveshow geschafft. Bei KUKKSI verrät der 24-Jährige, was sein emotionalster Moment der Staffel war.

Der Medizinstudent ist überglücklich, denn er steht auch in der zweiten Liveshow von „Deutschland sucht den Superstar“. „Ich habe es nicht wirklich wahrgenommen, dass ich weiterkommen bin. Ich war mir eigentlich sicher, dass Abi und Domenico weiterkommen. Zwar wurde ich gelobt von der Jury, aber ich dachte davor, dass es das war. Als mein Name kam, war ich traurig, weil die anderen beiden direkt neben mir standen, aber ich war zeitgleich auch erleichtert“, sagt Din Omerhodzic im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Sein Bruder ist sein größter Fan

Sein größter Fan kommt aus der eigenen Familie. „Meine Freunde und Familie realisieren das selbst gerade alles nicht so. Mein Bruder ist mein größter Fan und der ist gerade selber in einer Art Traum – er kommentiert jeden Post und ist selbst überall mit dabei. Er genießt es genauso sehr wie ich“, so der 24-Jährige. Die Zeit bei DSDS ist für ihn unbeschreiblich: „Es ist eine Erfahrung in meinem Leben, die ich niemals vergessen werde. Es ist eine Sache, die jeder von uns nur einmalig in seinem Leben erlebt. Ich genieße es derzeit. Es ist wie in einem Traum derzeit, der weitergeht.“

Dieser DSDS-Moment war für Din Omerhodzic besonders emotional

Dann spricht Din Omerhodzic auch über seinen emotionalsten DSDS-Moment: Mein emotionalster Moment war der Einzug in die Top 25 in Burghausen. Als dort mein Name gefallen ist, bin ich auf die Knie gegangen und daran war nichts gespielt – es war alles echt, weil meine Beine einfach abgeschnitten wurden“, erzählt er. Ein weiterer Moment rührte ihn zu Tränen: „Emotional war auch der Moment, als ich für meine Mama gesungen habe – aber ich durfte sie danach wegen den Corona-Regeln nicht umarmen und dieser Moment war für mich sehr schwer. Ich habe sie gesehen, sie hatte Tränen in den Augen, aber durfte nicht zu ihr – das war extrem schwierig.“ RTL und RTL+ zeigen die Live-Shows von DSDS immer samstags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Din Omerhodzic und Tina Umbricht: Kommt nach DSDS die Hochzeit?