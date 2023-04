Dieter Bohlen verkündet: DSDS geht weiter!

„Deutschland sucht den Superstar“ feiert sein 20-jähriges Jubiläum. Es sollte zugleich die letzte Staffel sein. Doch nun hat Dieter Bohlen verkündet: Die Show geht im Jahr 2024 mit einer krassen Neuerung weiter.

Derzeit laufen die Live-Shows von „Deutschland sucht den Superstar“ bei RTL. Es sollten die letzten drei Folgen sein. Denn RTL hatte vor einigen Monaten angekündigt, dass Format einstellen zu wollen.

DSDS geht doch weiter

Doch daraus wird nichts. Denn in der ersten Live-Show hat Dieter Bohlen soeben verkündet: Es wird auch eine 21. Staffel der Show geben. Aufgrund des Erfolges und der hohen Quoten hat sich der Sender wohl anders entschieden.

Der Musikproduzent kündigte eine weitere Neuerung an: In der 21. Staffel gibt es keine Altersgrenze mehr. Demnach könnten sich auch 80-Jährige bewerben, so der Musikproduzent. Wer in der Jury sitzen wird, ist noch nicht bekannt. Die derzeitige Staffel von DSDS läuft noch bis zum 15. April 2023 – dann wirds Deutschlands neuer Superstar gekürt. Und es wird definitiv nicht der Letzte sein.