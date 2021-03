Dieter Bohlen: Ist SIE seine Nachfolgerin bei DSDS?

Es war ein echtes Jury-Beben bei RTL! Nach knapp 20 Jahren muss Dieter Bohlen seinen Jury-Platz bei “Deutschland sucht den Superstar” und “Das Supertalent” räumen. Nun bringt sich eine Frau ins Gespräch, welche sich als Nachfolgerin ins Spiel bringt.

Bei DSDS oder auch “Das Supertalent” ist Dieter Bohlen kaum wegzudenken. Während die anderen Juroren immer wechselten, war der Musikproduzent seit der ersten Folge dabei und hat die beiden Castingshows geprägt, wie kein anderer – umso überraschender war es, dass er nach knapp zwei Jahrzehnten die Shows verlassen muss.

Nach knapp 20 Jahren geht Dieter Bohlen

“Wir bedanken uns ausdrücklich bei der aktuellen Jury und insbesondere bei Dieter Bohlen als langjährigem Chefjuror. Mit klaren Urteilen und feinem Gespür für musikalischen Mainstream im allerbesten Sinne ist er maßgeblich am langjährigen Erfolg beider Shows beteiligt. Nach fast zwei Jahrzehnten gemeinsamer Erfolge ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Veränderung und Weiterentwicklung”, sagt RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm.

Für Sylvie Meis war die Nachricht ein Schock

Für die meisten Promis war die Nachricht ein Schock – auch für Sylvie Meis. “Ich habe diesem Mann meine gesamte TV-Karriere zu verdanken, da er immer an mich geglaubt hat”, schwärmt der TV-Star in einem Interview mit der Bild-Zeitung. “Dieter wird von der Nation geliebt! Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die beiden Shows ohne Dieter aussehen sollen”, erzählt Sylvie Meis weiter.

Sylvie Meis saß bereits fünf Staffeln von “Das Supertalent” in der Jury an der Seite von Dieter Bohlen. Könnte sie sich vorstellen, seine Nachfolgerin zu werden? “Die Chefposition in zwei der beliebtesten Formate des deutschen Fernsehens würden, glaube ich, alle sehr gerne haben. Aber in diese Fußstapfen zu treten, ist eine unfassbar große Herausforderung”, verriet die Blondine. Wer in der Jury beider Formate demnächst sitzen wird, will RTL zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. Die letzte DSDS-Show mit Dieter Bohlen ist das diesjährige Finale der Show am 3. April 2021 um 20:15 Uhr bei RTL und TVNOW. Schon gelesen? DSDS: Das waren 20 fiese Sprüche von Dieter Bohlen!