Dieter Bohlen: Es wird eine weitere DSDS-Staffel geben!

Derzeit läuft die Jubiläumsstaffel von „Deutschland sucht den Superstar“. RTL will die Show nach 20 Jahren einstellen – eigentlich. Dieter Bohlen denkt, dass es eine weitere Staffel geben wird.

„Deutschland sucht den Superstar“ hat in den vergangenen Wochen für viel Gesprächsstoff gesorgt – erst ein Sexismus-Skandal, dann der Zoff zwischen Katja Krasavice und Dieter Bohlen. Die Jubiläumsstaffel startete aber sehr erfolgreich bei RTL und fuhr die stärksten Quoten seit Jahren ein. Deshalb glaubt Dieter Bohlen nicht, dass es die letzte Staffel sein wird.

Dieter Bohlen glaubt: DSDS geht weiter

„Wenn wir aufhören, wird`s natürlich so sein, dass es nicht so gut gelaufen ist, aber es ist ja keine Entscheidung von irgendwelchen Menschen, sondern nur von den Zuschauern. Wenn die Staffel gut läuft, und sie ist ja super angefangen, dann ist das natürlich auch nicht die letzte Staffel, dann wird´s auch `ne Staffel 21 geben. Welcher Sender hört mit einem Format auf, was erfolgreich ist, also kenne ich keinen. Es wurde von einigen gesagt, dass das die letzte Staffel ist, von einigen aber auch nicht. Man redet jetzt ja nur noch von der ´Jubiläumsstaffel´. Das Wording hat sich da ja auch verändert und wenn das gut läuft, dann gibt´s auch eine 21. Staffel und wenn die 21. Staffel gut läuft, gibt´s `ne 22. Staffel und wenn die 375. Staffel gut läuft, wird`s auch eine neue Staffel geben“, sagt Dieter Bohlen im Interview mit dem Radiosender 94,3 rs2.

Der Chef-Juror äußert sich dann auch dem sexistischen Spruch in Richtung Kandidatin Jill Lange, der für viele Schlagzeilen sorgte. „Ich würde nicht jeden Spruch, den ich vor 20 Jahren gemacht habe, heute noch bringen, ja. Guck mal, damals Bruce und ich, wir waren dicke Freunde und sind das immer noch. Und ich habe damals natürlich so Witze gemacht. ´Du triffst doch immer ins Schwarze´ oder irgend sowas. Sowas würde ich heute nicht mehr machen. Aber Bruce wusste wie es gemeint ist, das war Spass. Das sollte witzig sein und, sag ich mal, das worüber man lachen kann, das hat sich bestimmt auch geändert in der ganzen Zeit und man denkt dann immer so, komm wir sind so dicke Freunde, wir untereinander können so, also wenn der zu mir Weißbrot gesagt hätte oder wer weiß was, dann hätte ich mich auch amüsiert, aber da gibt es eben eine andere Einstellungen zu gewissen Sachen", so der Chef-Juror. RTL zeigt „Deutschland sucht den Superstar" immer samstags und mittwochs um 20:15 Uhr. Die Episode ist auch bei RTL+ verfügbar.