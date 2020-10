Dieter Bohlen: Erste Einblicke in die neue Supertalent-Staffel!

Bei RTL geht es bald wieder los: Der Sender zeigt ab dem 17. Oktober 2020 die neue Staffel von “Das Supertalent”. Neben Dieter Bohlen sitzen diesmal Bruce Darnell, Evelyn Burdecki und Chris Tall. Der Chef-Juror gibt nun erste Einblicke in die neue Staffel!

Artisten, Tänzer, Bauchredner, ein Handfurzer, Papageien oder Hunde – die Kandidaten könnten bei “Das Supertalent” kaum unterschiedlicher sein. Ob Einzeltalente oder Gruppenperformances, Laien oder Profis, jung oder alt, Mensch oder Tier: “Das Supertalent” ist die Show, in der wirklich jedes Talent willkommen ist. Von faszinierender Akrobatik und fesselnden Feuershows über Magie bis hin zu Comedy- und Gesangstalenten – in der RTL-Show gibt es einfach keine Grenze.

Dieter Bohlen will die Zuschauer unterhalten

Dieter Bohlen hat nun erste Einblicke in die neue Staffel gegeben. “Die Menschen haben im Moment viele Sorgen. Wir versuchen sie durch unsere Sendung ein wenig davon abzulenken und bestmöglich zu unterhalten, mit allen Mitteln, die wir haben. Wir geben Vollgas. Ich habe meine Hula Hoop Reifen von zu Hause mitgebracht, spiele einen Affen im Käfig, Bruce ruiniert seine teuren Klamotten mit Schleim und Farbe… Wir wollen die Leute ablenken und zum Lachen bringen. Daher verarschen wir uns diese Staffel auch extrem selber”, sagt Dieter Bohlen in einem Interview mit RTL.

Erste Details zu den Kandidaten

“Wir haben auch sehr tolle Acts dabei: Acts, wo ich nonstop gelacht habe, aber auch Talente, die einen sehr berühren, wie einen taubstummen Tänzer oder eine Ex-Supertalent-Kandidatin, die so gesungen hat, dass ich mit den Tränen gekämpft habe. Und wir haben einzigartige Elefanten dabei – die fand ich wahnsinnig toll. Wer weiß, wer gewinnt? Die Menschen rufen an aus ihrem Herzen nicht aus ihrem Verstand – entweder kommt der Funke rüber oder nicht”, so der Chef-Juror weiter.

Wird diesmal wieder ein Hund gewinnen?

Dieter Bohlen glaubt aber, dass diesmal kein Hund die Staffel gewinnen. “Wir sind beim Supertalent echt auf den Hund gekommen. Die Jury möchte nicht, dass wieder ein Hund gewinnt, aber der Zuschauer ist König. Die Hundenummern waren dieses Jahr auch nicht so stark. Sie waren gut, aber nicht besonders. Es lebe das Neue, und ich glaube, dass es diesmal kein Hund wird”, erzählt er. Die neue Staffel von “Das Supertalent” zeigen RTL und TVNOW ab dem 17. Oktober 2020 immer samstags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Dieter Bohlen erklärt: Darum ist DSDS so erfolgreich!