Dieter Bohlen enthüllt: Neue DSDS-Staffel startet später als sonst!

„Deutschland sucht den Superstar“ geht auch 2024 bei RTL in eine neue Runde. Die Castingshow startet meist im Januar – doch bei der neuen Staffel könnte das anders sein. Dieter Bohlen hat nämlich verraten, dass diese später startet als sonst.

Den Auslandsrecall drehte RTL eigentlich immer im November. Die Online-Castings starteten jedoch erst am 4. Oktober 2023. Dass die neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ daher später startet, wurde bereits vermutet. Tatsächlich müssen die Fans wohl etwas länger warten: DSDS wird wohl noch nicht ab Januar gezeigt.

DSDS startet 2024 erst später

Dass sich der DSDS-Start verschiebt, könnte möglicherweise auch mit dem Comeback von „Das Supertalent“ zusammenhängen. Die Talentshow soll nämlich im Frühjahr ausgestrahlt werden – also genau dann in dem Zeitraum, wo eigentlich DSDS läuft. Die Superstar-Suche muss wohl allein deshalb noch etwas warten. „Es wird dieses Mal ein bisschen später. Aber es gibt ja auch noch „Das Supertalent“, wo die Leute mich schon früher sehen werden“, verkündet Dieter Bohlen in einem Interview mit RTL.

Der Musikproduzent hat auch verraten, weshalb DSDS für ihn noch immer etwas Besonderes ist. „Eigentlich habe ich ja nur mit Profis zu tun. Bei DSDS kann ich aber mit Menschen zusammenarbeiten, die noch ganz am Anfang stehen. Sie sind oftmals absolute Anfänger und wissen teilweise nicht, welche Musiktitel zu ihnen passen. Ihnen auf ihrem Weg helfen zu können, finde ich besonders spannend“, so der Poptitan.

Die Castings für die neue Staffel laufen bereits. Dieter Bohlen verrät, weshalb man den Mut haben sollte, sich zu bewerben: „Beispielsweise mein Zahnarzt bereut es immer, dass er nie ein Feedback bekommen hat, ob er gesanglich etwas kann oder nicht. Er wäre unheimlich gerne Sänger geworden, aber hat sich nie getraut. Ein negativer Kommentar, dass es mit dem Singen nichts wird, tut natürlich weh. Aber dann hat man seine Antwort und braucht nicht mehr darüber zu grübeln. Es gibt nichts Schlimmeres, als jede Woche darüber nachzudenken, ob man vielleicht doch das Zeug zum Star hätte. In der Jury haben wir ja auch immer nette Leute, die die Kandidatinnen und Kandidaten gut auffangen und Kritik netter verpacken als ich. Aber auch ich gebe mir Mühe, nett und lieb zu sein. Oftmals stehen jedoch Menschen vor mir, die glauben, sie seien die größten Sänger aller Zeiten. Ich habe dann das Gefühl, sie einnorden zu müssen. Menschen eine falsche Hoffnung zu geben, ist nicht richtig. Wenn ich keine Chance sehe, sage ich es ihnen auch. Es ist dann einfach besser, wenn sie sich beruflich auf etwas konzentrieren, mit dem sie mehr Erfolg haben können."