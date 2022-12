Dieter Bohlen: Der Poptitan macht Schluss!

Dieter Bohlen kommt noch einmal zu „Deutschland sucht den Superstar“ zurück – die Staffel wird die letzte sein. Gleichzeitig hat der Poptitan seine Comeback-Tournee angekündigt – doch auch dort kündigt der Musikproduzent plötzlich einen Rückzug an.

Dieter Bohlen kommt nicht nur in der finalen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ zurück, sondern geht 2023 auf Tour. Doch diese wird seine Letzte sein! Denn mit „Dieter Bohlen Live 2023 – Das größte Comeback aller Zeiten“ geht er letztmalig auf Tournee, wie der Poptitan jetzt verkündete und kündigt damit seinen Abschied an.

Dieter Bohlen kündigt letzte Tour an

„Wenn Tausende von Menschen dich deine ganze Karriere über so treu begleiten, dann ist es für mich selbstverständlich, dass ich ihnen bei meiner letzten Tour auch nochmal die Gelegenheit gebe, gemeinsam mit mir eine unvergessliche Show zu erleben“, erklärte Dieter Bohlen zu seinen Auftritten im Jahr 2023. Und auf was können sich die Fans freuen? „Neben meinen Nummer-1-Hits zum Mitsingen und ganz persönlichen, noch unbekannten Anekdoten aus der Unterhaltungsbranche werde ich einen besonderen Gast mitbringen: Mein Freund Pietro Lombardi wird bei meiner letzten Tour mit dabei sein!“, so der Musikproduzent.

Pietro Lombardi ist mit dabei

Pietro Lombardi wird also auch mit am Start sein. Der Sänger gewann 2011 die Staffel von DSDS – seitdem ist er mit Dieter Bohlen gut befreundet. Von der Freundschaft schwärmte er kürzlich auch bei Instagram: „Uns verbindet sehr viel, wir sind immer füreinander da, egal in welcher Phase im Leben, das macht wahre Freundschaft aus“, schrieb er in einem Post. Ob Dieter Bohlen nach DSDS dem TV treu bleiben wird, ist noch nicht bekannt – aber mit Tourneen ist es erstmal vorbei… Schon gelesen? DSDS-Jurorin Leony verrät: So tickt Dieter Bohlen hinter den Kulissen!