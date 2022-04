Schlechte Haut? Dieses Obst hilft gegen Pickel!

Hautunreinheiten oder Pickel können ziemlich nervig – vor allem tauchen diese meist in unpassenden Situationen auf. Dann müssen meist Cremes oder Peelings her – aber was ist, wenn diese nicht helfen? Ein Obst kann tatsächlich Abhilfe schaffen und bewirkt wahre Wunder.

Wenn Pickel oder Mitesser einfach nicht aus dem Gesicht verschwinden, solltest du deine Ernährung vielleicht überdenken. Denn Obst ist nicht nur super gesund, sondern beugt auch gegen Hautunreinheiten vor. Besonders Erdbeeren können gegen Pickel & Co. helfen und sorgen für ein besseres Hautbild.

Erbeeren und Wassermelonen sagen Pickel den Kampf an

Erdbeeren

Im Sommer gehören Erdbeeren einfach dazu, denn das Obst ist einfach super lecker. Doch durch den hohen Anteil von Vitamin C ist sie auch mega gut gegen Pickel und kann für ein besseres Hautbild sorgen. Gleichzeitig verstärkt die Erdbeere das Immunsystem und kann Akne-Narben aufhellen, da aufgrund der Folsäure die Zellen erneut werden.

Wassermelone

Wassermelone haben einen riesigen Anteil an Vitaminen und Antioxidantien. Dadurch wird der Alterungsprozess verlangsamt. Und nicht nur das: Auch gegen Sonnenschäden auf der Haut beugt das Obst vor! Durch den hohen Wasseranteil, der bei stolzern 93 Prozent liegt, schenken Wassermelonen der Haut zudem viel Feuchtigkeit.

