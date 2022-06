Dieses Hausmittel hilft sofort gegen Spinnen

Spinnen sind ziemlich nützliche Tiere. Dennoch fürchten sich einige vor den Tieren, denn ihr Anblick kann schon ziemlich gruslig sein. Die Krabbeltiere verirren sich immer mal wieder in unseren Wohnungen. Es gibt aber einen Trick: Mit einem Hausmittel kannst du Spinnen aus deinen eigenen vier Wänden sofort vertreiben.

Für die meisten gehören Spinnen wirklich nicht zu den beliebtesten Tieren. Besonders dann, wenn du dich in deine Kuscheldecke hüllst oder in der Badewanne bist und dann plötzlich eine Spinne auftaucht, ist der Schock zunächst riesig. Doch direkt vorab: Es gibt absolut keinen Grund, das Tier zu töten! Es gibt aber einen Trick, womit du das Tier aus deiner Wohnung ganz schnell loswerden kannst.

Mit diesem Hausmittel wirst du Spinnen los

Die Krabbeltiere kannst du ganz einfach mit Lavendel vertreiben. Wir lieben den Duft – die Krabbeltiere jedoch absolut nicht und suchen schnell das Weite. Mit einem Lavendelbusch vor dem Fenster werden Spinnen wahrscheinlich gar nicht erst deine Wohnung aufsuchen und einen großen Bogen machen.

Lavendel gegen die Krabbeltiere

Mit Lavendelöl getränkte Duftkissen kannst du in deinem Zimmer verteilen oder getrockneten Lavendel in eine Vase stellen. Den getrockneten Lavendel kannst du überall dort aufhängen, wo Spinnen in deine Wohnung gelangen können – also beispielsweise am Fenster oder Türen. Eine ganz einfache Variante sind auch Duftkerzen mit Lavendelaroma. Duftöle wie Zitrone, Eukalyptus, Teebaum, Zimt und Pfefferminze halten die Tiere ebenfalls fern. Eine andere Möglichkeit: Fange die Spinne mit einem Glas ein und setze sie in der Natur aus.

Darum solltest du Spinnen nie töten

Spinnen sind eigentlich total nützliche Tiere und sagen Insekten den Kampf an – unter anderem Stechmücken, Kartoffelkäfern und Motten. Die Krabbeltiere sorgen dafür, dass sich die Plagen weniger in unserer Wohnung aufhalten. Eine Kreuzspinne frisst beispielsweise unglaubliche zwei (!) Kilo Insekten im Jahr. Zwar sieht eine Spinne schon gruselig aus – aber sie ist eher ein Nutztier als ein Schädling. Schon gelesen? Im Schlaf: So viele Spinnen essen wir unbemerkt!