Dieses Gewürz sorgt für weißere Zähne

Weiße Zähne sind ein Schönheitsideal in unseren heutigen Zeit – die zeigen von Pflege und Sauberkeit. Doch meist bekommt man richtig kräftiges weiß nur mit Bleaching-Produkten. Und die sind meist nicht gerade günstig und schaden dazu dem Zahnfleisch meistens sehr. Natürliche Alternativen gibt es nicht wirklich – oder doch?

Schon früh waren gesunde und weiße Zähne ein Zeichen von hohem Stand. Schon damals war guter Rat teuer. Die wildesten Methoden für das Aufhellen der Beißer wurde ausprobiert. Eine davon ist sogar nachgewiesenermaßen sogar wirksam. Das Wundermittel heißt Kurkuma! Wer schon mal Curry selber gekocht hat, wird das Wundergewürz sicherlich kennen.

Kurkuma als Zahnaufheller

Das gelbgoldene Pulver verleiht der Curry-Sauce die bekannte Farbe. Der ein oder andere hat auch schon mal gemerkt, wie schwer dieses Gewürz aus Kleidung zu bekommen geht. Und Kurkuma soll jetzt dir Zähne natürlich aufhellen? Ja, tatsächlich! Denn im Gegensatz zu Stoffen, färbt es die Zähne nicht gelb, sondern weiß. Hierbei ist es egal, ob das Gewürz in Wurzelform oder als Pulver einmassiert wird. Nicht nur, dass Kurkuma den Zähnen hilft heller zu werden – es wirkt auch antibakteriell. So tust auch deinem Zahnfleisch was gutes! Besonders empfindliche Stellen kannst du auch regelmäßig mit Kurkuma einreiben.

Die Wurzel ist besonders gesund für den Körper

Das Gewürz ist vollgepackt mit besonders wichtigen Vitalstoffen. Nicht umsonst hat es sich mittlerweile den Ruf als Superfood redlich verdient. Verschiedene Studien zeigen auf, dass Kurkuma Krankheiten wie Alzheimer, Diabetes und sogar Depressionen helfen kann! Nebenbei regt die Wurzel die Produktion von Collagen an – die Haut wird so jung und straff gehalten. Gerade morgens zum Porridge lässt sich Kurkuma gut unterrühren, aber auch beim Avcodatoast ist Kurkuma absolut nicht verkehrt. Das Gewürz muss nur in kleinen Mengen verzehrt werden, um ein nachhaltiges Ergebnis zu zaubern. Nebenbei kann man es beim Kochen vielseitig einsetzen.