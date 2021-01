Dieses Gewürz kann eine Stunde Sport ersetzen!

Dass Gewürze nicht nur sehr wichtig für den Geschmack im Essen sind, sondern auch für unseren Körper, ist schon länger bekannt. Immerhin enthalten sie wichtige Nährstoffe. Doch nun haben Forscher in einer Studie etwas super interessantes über Kurkuma herausgefunden. Es soll nämlich eine Stunde Sport ersetzen.

Um unseren Körper fit zu halten und uns so richtig auszupowern, ist Sport das Beste, was man machen kann. Doch nun könnte es sein, dass du für deinen täglichen Workout nicht mal mehr richtigen Sport machen musst. Denn laut Forscher soll eine Prise Kurkuma völlig ausreichen. Aber was ist da wirklich dran?

So wirkt das Gewürz auf unseren Körper

Im ersten Moment klingt das völlig absurd, aber genau das will man jetzt in einer Studie herausgefunden haben. Dafür haben Testpersonen einen Monat lang das Gewürz bei verschiedenen Mahlzeiten zu sich genommen. Das überraschende Ergebnis? Man bemerkte, dass sich das Herz-Kreislauf-System verbesserte und die Werte der Blutzufuhr deutlich besser wurden. Zum anderen wurde aber auch das Zellsterben im Körper vermindert. Zudem wurde im ,,American Journal of Cardiology” berichtet, dass Menschen, die dieses Gewürz regelmäßig zu sich nehmen, ein halb so großes Risiko für Herzattacken hätten. Vor allem liegt das aber auch am im Gewürz enthaltenen Polyphenol. Es verbessert unseren Kreislauf und soll so gut sein wie eine Stunde Aerobictraining.

Ersetzt Gewürz jetzt den Sport?

Natürlich kann ein Gewürz kein richtiges Workout ersetzen. Zwar verbessert es unser Herz-Kreislauf-System, aber die Auslastung unseres Körpers fehlt dann doch, um den Sport zu ersetzen. Eine Kombination von beidem wäre natürlich eine ideale Variante, denn zum Sport und zur Fitness gehört auch gesunde und ausgewogene Ernährung. Das Gewürz Kurkuma sollte also eine Rolle spielen, wenn man sich sehr gesund ernähren möchte. Schon gelesen? Fitness-Fails: Diese 6 Fehler solltest du nach dem Sport nie machen!