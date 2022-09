Dieser Geruch löst bei Girls eine Ekstase aus: Die Stinkmorchel „Phallus Indusiatus“ soll spontane Orgasmen auslösen! Dabei muss man den Pilz nicht mal essen, sondern einfach nur daran riechen.

Dass einige Lebensmittel die Lust erhöhen können, ist längst kein Geheimnis mehr. Das Orgasmus-Wunder hört auf den Namen „Mamalo o Wahine“ – in seiner deutschen Übersetzung hört der Pilz auf den Namen „Hawaiianische Stinkmorchel“. Das klingt echt crazy: Der Pilz sorgt für einen spontanen Orgasmus. Das schreiben Forscher im „International Journal of Medicinal Mushrooms“. Dort wurde ein Test gemacht – 6 von 16 Frauen bekamen einen Höhepunkt, als sie an der Stinkmorchel geschnuppert haben. Bei den anderen Ladies löste der „Phallus Indusiatus“ plötzliches Herzrasen aus, wie Brigitte berichtet.

Spontaner Orgasmus durch Stinkmorchel

Laut den Autoren der Studie ist die überraschende Wirkung auf hormonartige Stoffe zurückzuführen. In dem Bericht wird von einem „signifikant sexuell erregenden Charakteristiken im stinkenden Geruch“ geschrieben. Beim Sex werden bei Frauen menschlichen Neurotransmittern aktiviert – solche ähnlichen Stoffe beinhaltet auch die Stinkmorchel. Und bei den Jungs? Da zeigt der Pilz leider keine Wirkung. Die Boys fanden den Geruch sogar eher ekelhaft. Bei uns gibt es den Pilz nicht, denn er ist in Hawaii heimisch.

„Es ist zwar so, dass die Stinkmorchel tatsächlich einen sehr intensiven Geruch verströmt", erklärt Professor Hanns Hatt, Geruchsforscher an der Ruhr-Universität Bochum laut RP Online, „aber, dass er wirklich eine so starke Reaktion auslösen kann ist eher unwahrscheinlich." Sollten Mädels also jetzt ihre Koffer packen und nach Hawaii jetten? Das ist nicht die beste Idee. Denn die Forscher weisen auch daraufhin, dass die Umfrage nicht repräsentativ ist. Denn schließlich handelte es sich dabei um sehr wenige Probanden. Ausprobieren schadet dennoch nicht – und falls es nicht klappt, gibt es noch genug andere Gründe für einen Urlaub auf Hawaii.