Diesen Thriller mit Leonardo DiCaprio muss man gesehen haben!

Der Schauspieler Leonardo DiCaprio ist nicht nur ein großer Frauenschwarm. Auch auf der Bühne hat er einige Fähigkeiten, die ihn zu so einem besonderen Schauspieler machen. In dem Film ,,Shutter Island” von 2010 sieht man das sehr gut. Genau deshalb ist er selbst heute noch ein absolutes Meisterwerk. Aber worum geht es und wo kann man ihn sehen?

Leonardo DiCaprio hatte in seiner bisherigen Karriere in vielen Filmen und Fernsehsendungen mitgewirkt, die bei den Fans und Zuschauern sehr gut ankamen. Dabei muss man nur mal an ,,Inception” oder ,,Titanic” denken. Doch auch ,,Shutter Island” ist ein Film, den man unbedingt gesehen haben sollte. Auch wenn er nicht so bekannt ist wie die ersten beiden genannten Filme.

Darum geht es in “Shutter Island”

Eigentlich kommt der US-Marshall Teddy Daniels, gespielt von Leonardo DiCaprio, mit seinem Begleiter Chuck Aule, gespielt von Mark Ruffalo auf eine kleine Insel vor der Küste Massachusetts. Sie wurden gerufen, weil eine Frau aus dem Ashecliffe Hospital für psychisch gestörte Schwerverbrecher entflohen sei. Doch scheinbar scheint der Wahnsinn nicht nur in den Köpfen der Patienten zu sein. Teddy Daniels nimmt diesen Fall sehr ernst – vielleicht zu ernst? Denn als er hinter die Kulissen der Anstalt schaut, scheint hinter der Insel ein dunkles Geheimnis zu liegen.

Wo kann man den Film sehen?

Falls du Samstagabend noch nichts geplant hast, dann kannst du "Shutter Island" auf RTL ZWEI schauen. Dort kommt er zur Blockbuster-Zeit um 20:15 Uhr. Falls du da aber vielleicht doch keine Zeit haben solltest, ihn aber dennoch sehr gern sehen würdest, dann kannst du den Psychothriller auch über Streamingdienste wie Netflix oder auch Amazon schauen. Bei Netflix ist er natürlich kostenlos. Anders bei Amazon. Dort kannst du ihn dir entweder für 3,99 Euro ausleihen oder für 7,99 Euro kaufen.