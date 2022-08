Diesen 3 Sternzeichen kannst du nicht vertrauen

Du wolltest schon immer mal wissen, wen du lieber keine Geheimnisse anvertrauen solltest? Dann solltest du aufpassen, denn bei einigen ist Vorsicht geboten! Dabei haben auch die Sterne einen größeren Einfluss. Laut dem Horoskop solltest du einigen Sternzeichen lieber nicht vertrauen

Gute Freunde sind fürs Leben absolut wichtig. Ihnen kann man alles erzählen, sie stehen einem zur Seite und helfen bei Problemen. Soweit die Theorie! In der Praxis kann das jedoch ziemlich anders aussehen: Bei einigen Menschen sollte man lieber aufpassen, was man ihnen erzählt. Denn sie plaudern auch mal Geheimnisse aus und können einfach nicht ihren Mund halten. Laut dem Horoskop gibt es besonders 3 Sternzeichen, denen man lieber nicht vertrauen sollte oder zumindest etwas vorsichtig sein sollte, was man ihnen erzählt. Das bedeutet nicht, dass man Menschen mit dem Sternzeichen kein guter Freund ist – aber es gibt zumindest Tendenzen.

Diesen Sternzeichen kann man nicht vertrauen

Zwilling

Zwillinge sind ein echtes Kommunikationstalent und suchen immer nach Gesprächsthemen. Fällt ihnen gerade nichts ein, plaudern sie private Geheimnisse von anderen aus. Teilweise erfinden sie noch die Lügen dazu, die überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen. Aber sie haben auch ein anderes Gesicht: Wenn sie es wollen, können sie durchaus auch vertrauenswürdig sein. Dafür ist eine offene Kommunikation auf beiden Seiten sehr wichtig.

Löwe

Der Löwe steht gerne im Mittelpunkt und will bei anderen sehr beliebt sein. Und das Sternzeichen liebt den Gossip! Er plaudert einfach Geheimnisse von anderen aus, um andere Leute anzuziehen oder neugierig zu machen. Dass er damit jemanden verletzt, wird ihm erst später bewusst. Denn schließlich geht es erstmal um seine Bedürfnisse und nicht die von anderen. Es geht aber auch anders: Schenkt man Löwen-Geborenen viel Zuneigung, kann auch er eine treue Seele sein.

Schütze

Der Schütze fährt gerne mal die Ego-Schiene. Das Sternzeichen liebt die Freiheit und reist gerne um die Welt. Dabei kann er jedoch schnell auch mal die Menschen um sich vergessen. Das führt meist dazu, dass er auch mal private Dinge von anderen schnell erzählt, ohne darüber groß nachzudenken. Sie sollten einfach ihre Träume mit Freunden teilen – dann kommt das Sternzeichen selten in eine solche Situation. Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen sind untreu in Beziehungen