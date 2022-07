Diesen 4 Sternzeichen könnte bald eine Trennung drohen

Auch, wenn die Liebe noch so groß ist, kann diese scheitern. Und bei einigen könnte es tatsächlich bald vorbei sein – zumindest laut dem Horoskop. Denn einigen Sternzeichen könnte noch in diesem Jahr eine Trennung drohen.

Wenn man jemanden kennenlernt und sich ihn ihn verguckt, hat man viele Schmetterlinge im Bauch. Wenn man dann zusammen kommt, steht es außer Frage, dass die Liebe für ewig hält. Doch spätestens dann, wenn der Alltag einkehrt, merkt man, ob die Beziehung mit dem Partner nur ein Strohfeuer war oder tatsächlich etwas für die Ewigkeit ist. Einige Sternzeichen sollten laut dem Horoskop in den kommenden Monaten lieber aufpassen.

Diesen Sternzeichen steht eine Trennung bevor

Widder

Der Widder kann sich schon schnell verlieben. Es gibt aber auch einen Haken: Das Sternzeichen hat seinen eigenen Kopf und geht keine Kompromisse ein – auch in einer Partnerschaft nicht. Das kann eine Beziehung auf eine harte Probe stellen. Er ist besonders auch dann beleidigt, wenn sein Partner einfach mal Freunde treffen will und nicht nur für ihn Augen hat. Da ist das nächste Drama definitiv vorprogrammiert! Der Partner fühlt sich dadurch eingeschränkt und erwägt, die Reißleine zu ziehen – und das wahrscheinlich noch in diesem Jahr.

Zwilling

Wenn der Zwilling in einer Beziehung ist, fühlt er sich glücklich. Und dennoch will er testen, wie gut er bei anderen ankommt. Deshalb hat er auch nichts gegen einen Flirt trotz einer Partnerschaft. Das bedeutet zwar nicht, dass der Zwilling dann einen Seitensprung geht – aber mit Flirts will er sich selbst beweisen, wie unwiderstehlich er bei anderen ist. Das bekommt auch sein Partner ist – das mag er zwar eine Weile aushalten, aber auf Dauer will man sich das nicht antun und daher könnte es sein, dass das Sternzeichen bald allein dasteht.

Stier

Wenn sich der Stier in einer Beziehung findet, setzt er sich „liebestechnisch“ zur Ruhe. Denn das Sternzeichen denkt das, dass alles in trockenen Tüchern ist und man sich deshalb absolut nicht mehr anstrengen muss. Das bedeutet: Stier-Geborene machen kaum etwas für ihren Partner. Die Rechnung geht aber nicht auf, denn seine Liebe will nach wie vor auf Händen getragen werden. Deshalb zieht sein Partner wohl bald einen Schlussstrich. Die Beziehung dürfte daher also bald ein schnelles Ende finden.

Löwe

Dass der Löwe einen ziemlich großen Ego hat, ist bereits bekannt. Und deshalb will er auch, dass sein Partner NUR Augen für ihn hat. Zudem erwartet er von seinem Liebsten oft Komplimente, Liebeserklärungen oder auch Geschenke. Am Anfang kann es durchaus sein, dass sein Partner ihm die Wünsche erfüllt. Doch irgendwann ist dann auch damit mal Schluss, denn auch der geduldigste Mensch hat seine Grenzen. Sein egozentrisches Verhalten sollte das Sternzeichen also umgehend überdenken.