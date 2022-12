Diese Weihnachtssongs hören Hunde besonders gern

Umfragen oder Studien werden gemacht, um wichtige Sachverhalte zu untersuchen. So kann man Probleme lösen oder Dinge verbessern. Doch in Großbritannien hat man nun Hunde auf ihren Musikgeschmack geprüft. Kein Scherz: Es gab dort wirklich eine Umfrage, welche untersucht hat, was Hunden zur Weihnachtszeit am liebsten hören – und dabei kam man zu einem sehr überraschenden Ergebnis.

Diese Umfrage sorgt für echtes Schmunzeln und so manchen Lacher. Denn nun wurde wirklich eine kleine Studie gemacht, nur um zu schauen, welche Weihnachtssongs Hunde am meisten mögen. Dafür wurden extra 1.000 Hunde „befragt“. Was dabei wohl rausgekommen ist? Man kann schon mal so viel verraten: Bei dem Ergebnis gab es eine echte Überraschung.

So wurde die Umfrage gemacht

Natürlich bekommen es auch Hunde mit, wenn wir Musik hören. Doch was sie wirklich mögen, können sie uns nicht so einfach sagen. Um herauszufinden, was die Vierbeiner am liebsten hören, hat man die Umfrage mit 1.000 Hunden gemacht. Auf der britischen Webseite kann man das Ergebnis nun sehen. Dabei hat man die Musik abgespielt und geschaut, auf welche Songs sie am meisten und erfreutesten reagiert haben.

Eine Überraschung beim Ergebnis

Wenn die Hunde besonders sehr mit dem Schwanz gewedelt haben oder anderweitig sichtlich erfreut waren, dann war das ein Zeichen dafür, dass sie einen bestimmten Song besonders gut fanden. Auf Platz drei landete dabei „All I Want for Christmas is You", die Silbermedaille ging an „Jingle Bells" und der Song „Last Christmas" holte sich die Goldmedaille. „Driving Home for Christmas", „It's Beginning to Look a Lot Like Christmas" und „A Wonderful Christmas Time" landeten alle knapp hinter dem Treppchen. Falls du auch einen Vierbeiner zu Hause hast, kannst du es ja mal selbst probieren. Musik ist nämlich nicht nur gut für uns Menschen, sondern soll auch positive Wirkungen auf unsere treuen Begleiter haben.