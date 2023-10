Diese Weihnachtsfilme zeigt der Disney Channel im Dezember

Mal chaotisch, mal romantisch, mal magisch – aber immer unterhaltsam! Alle Jahre wieder bringt der „Disney Channel Weihnachtszauber“ festliche Film-Highlights für die ganze Familie auf die heimischen Bildschirme. Neben Disney Klassikern und weihnachtlichen Stimmungsmachern warten in diesem Jahr auch einige besondere TV-Premieren auf die Zuschauerinnen und Zuschauer.

Am 7. Dezember geht es mit der deutschen TV-Premiere des Disney+ Original Films „Nicht schon wieder allein zu Haus“ los. Diese urkomische Neuinterpretation des Weihnachts-Klassikers verspricht turbulentes Comedy-Chaos für die ganze Familie. Am 16. Dezember zeigt der Disney Channel die deutsche TV-Premiere des Oscar®-prämierte Pixar Animationsfilm „Soul“. In diesem humorvoll-bewegenden Film von Pete Docter sind zwei Seelen auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. In der deutschen TV-Premiere von „Andy’s 8 – Der Weihnachtsraub“ am 25. Dezember schmiedet eine clevere Gruppe von neun Kindern einen ausgeklügelten Raubüberfall auf das Weihnachtsmanndorf am Nordpol. Auch die Daytime im Disney Channel bereitet sich auf das Fest der Liebe vor: Am 9. Dezember mit „Star Wars: Holiday Special“ und „Disney Prinzessinnen: Das Schloss-Abenteuer“ präsentiert der Sender zwei weitere weihnachtliche Highlights als deutsche TV-Premieren.

Das sind die Highlights im Disney Channel

„Nicht schon wieder allein zu Haus“

Max Mercer ist ein frecher und einfallsreicher Junge, der zurückgelassen wurde, während seine Familie die Feiertage in Japan verbringt. Als ein Ehepaar das Haus der Familie Mercer ins Visier nimmt, um ein unbezahlbares Erbstück zu stehlen, liegt es an Max, es vor den Eindringlingen zu schützen… und er wird alles tun, um sie aufzuhalten. Es kommt zu urkomischen Verwicklungen epischen Ausmaßes, aber im absoluten Chaos erkennt Max, dass es keinen Ort gibt, der so schön ist wie das eigene Zuhause – Home Sweet Home.

„Soul“

Was macht uns Menschen aus? Warum bist du DU? In diesem Film der Pixar Animation Studios lernen wir Joe Gardner kennen, den Musiklehrer einer Mittelschule, der mit dem Auftritt im besten Jazzclub der Stadt die Chance seines Lebens bekommt. Doch ein kleiner Fehltritt katapultiert ihn von den Straßen New Yorks ins „Davorseits“, einen fantastischen Ort, an dem alle neuen Seelen ihre Persönlichkeiten, Eigenarten und Interessen erhalten, bevor sie auf die Erde kommen. Um möglichst schnell wieder auf die Erde zurückzukehren, schließt Joe sich der altklugen Seele 22 an, die noch nie verstanden hat, was an einem Dasein als Mensch so toll sein soll. Während Joe verzweifelt versucht, 22 die Vorzüge des Lebens schmackhaft zu machen, erhält er Antworten auf einige der wichtigsten Fragen im Leben. Ein Film von Regisseur und Oscar®-Gewinner Pete Docter („Alles steht Kopf“, „Oben“), in Co-Regie mit Kemp Powers („One Night in Miami“) und produziert von der für den Oscar® nominierten Dana Murray (Pixar-Kurzfilm „Lou“).

„Andy’s 8 – Der Weihnachtsraub“

In „Andy’s 8 – Der Weihnachtsraub“ findet sich der schelmische Fünftklässler Andy am Weihnachtsmorgen ohne ein Geschenk vom Weihnachtsmann wieder. Andy erkennt, dass er wohl auf der ‚Ungezogenenliste‘ gelandet sein muss, und fühlt sich ungerecht behandelt. Er stellt ein Team von acht anderen ‚Ungezogenen‘ zusammen, von denen jeder über ein einzigartiges Talent verfügt. Gemeinsam wollen sie einen ausgeklügelten Raubüberfall auf das Dorf des Weihnachtsmanns am Nordpol durchführen, um die Geschenke zu bekommen, die sie ihrer Meinung nach verdient haben.

„Star Wars: Holiday Special“

Das „Star Wars: Holiday Special“ folgt den Ereignissen aus Episode IX und präsentiert auf unterhaltsame Weise die Skywalker-Saga. Alle Wesen in der Galaxis sind in festlicher Stimmung. Während die Vorbereitungen zum großen „Lebenstag“ laufen, will Rey zusammen mit BB-8 aufbrechen, um einen Jedi-Tempel zu finden, der sich nur an diesem besonderen Tag zeigt. Dort angekommen begibt sich Rey auf ein episches Abenteuer durch die Zeit, bei dem sie unvergessliche Momente der Star Wars Saga erlebt. Dabei trifft sie u.a. auf Luke Skywalker, Darth Vader und auch den Imperator. Auf ihrem verrückten Streifzug durch die Zeiten, lernt sie außerdem alle wichtigen Persönlichkeiten der Galaxis kennen, darunter Obi-Wan, Anakin, Yoda, Han Solo, Kylo Ren und den Mandalorianer mit dem Kind. Währenddessen sind Finn, Poe, Chewie, R2-D2, C-3PO, D-O und der Rest von Reys Freunden auf dem Millennium Falken dabei, die beste „Lebenstags“-Party aller Zeiten zu schmeißen! Wird es Rey gelingen, den Tempel rechtzeitig zu verlassen, um zu ihren Freunden zur Feier des „Lebenstags“ zurückzukehren? Und wird sie die wahre Bedeutung des Feiertages erkennen?

„Disney Prinzessinnen: Das Schloss-Abenteuer“

In „Disney Prinzessin: Das Schloss-Abenteuer“ begeben sich Tiana, Vaiana, Schneewittchen, Rapunzel und Arielle in ein Abenteuer, als sie plötzlich in ein geheimnisvolles Schloss gebracht werden. Kurz nach ihrer Ankunft entdecken sie, dass Gaston einen bösen Plan ausgeheckt hat, um alle ihre Königreiche zu übernehmen! Die Prinzessinnen müssen zusammenarbeiten, um Rätsel zu lösen, die tief in den Schlossmauern versteckt sind und versuchen dabei, ihre Königreiche vor Gaston zu retten. Werden Tapferkeit, schnelles Denken und Teamwork siegen?

Sendehinweise im Disney Channel

Primetime Highlights

„Nicht schon wieder allein zu Haus“, Donnerstag, 7. Dezember, um 20.15 Uhr im Disney Channel

„Soul“, Samstag, 16. Dezember, um 20.15 Uhr im Disney Channel

„Andy’s 8 – Der Weihnachtsraub“, Montag, 25. Dezember, um 20.15 im Disney Channel

Daytime Highlights

„Star Wars: Holiday Special“, Samstag, 9. Dezember um 10.50 Uhr im Disney Channel

„Disney Prinzessinnen: Das Schloss-Abenteuer“, Samstag, 9. Dezember um 11.35 Uhr im Disney Channel

Weitere Highlights im „Disney Channel Weihnachtszauber“

„Weihnachten mit Holly“

„Die Schneekugel“

„Die gute Fee“ (Disney+ Original)

„Eine wüste Bescherung“

„Die Muppets Weihnachtsgeschichte“

„Königliche Weihnachten“

„Noelle“ (Disney+ Original)

„Disneys Eine Weihnachtsgeschichte“