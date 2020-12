Diese 4 Dinge zerstören dein Selbstbewusstsein

Oft haben wir eigentlich gar keine Gründe an Dingen oder sogar an uns selbst zu zweifeln. Dennoch tun wir es und das liegt bei vielen von uns immer an den gleichen Dingen. Genau darum verraten wir dir, welche das sind und warum die Zweifel eigentlich komplett unnötig sind.

Wer kennt es nicht? Eigentlich sind wir immer selbstbewusst und machen unser Ding. Doch dann gibt es einfach Situationen, in denen plötzlich Zweifel aufkommen. Woran liegt das und was kannst du dagegen tun?

Diese 4 Dinge schwächen unser Selbstbewusstsein

Zu hohe Erwartungen

Wenn wir zu hohe Erwartungen an uns selbst haben, dann können wir uns selbst nicht mehr überzeugen oder über die eigenen Ergebnisse, die man im Job oder in der Schule erzielt, nicht mehr staunen. Wenn man zu perfektionistisch ist und immer das Maximum erwartet, kann man nur enttäuscht werden. Setze dir deshalb am besten immer realistische Ziele.

Andere Meinungen sind uns wichtig

Oft sind sie nicht nur wichtig, sondern eher zu wichtig. Dann hören wir nicht mehr auf die Stimme in uns selbst, sondern messen unser Wohlfühlgefühl an den Signalen von Personen, die uns umgeben. Und wenn jeder mit sich selbst beschäftigt ist und man selbst deshalb nicht das Feedback bekommt, was man eigentlich erwartet, dann kann es sehr an unserem Ego kratzen. Obwohl man eigentlich gar nichts falsch gemacht hat.

Wir lassen uns beeinflussen

Andere Meinungen sind uns sehr wichtig, aber eben nicht nur von Personen, die wir sehr gut kennen. Vor allem sind es Social Media Netzwerke, die das perfekte Leben von anderen Leuten darstellen – obwohl es oft nie so ist. Jeder postet nur die besten Momente auf Instagram. Schnell denken wir, dass diese Person jeden Tag so lebt. Und das zieht uns dann echt runter, weil wir uns dann mit diesem Profil vergleichen.

Negative Gedanken

Wir denken sehr oft und lange über Dinge nach, die in der Vergangenheit liegen und uns dann herunterziehen. Das macht uns aber eher nur kaputt und schädigt uns. Denn es ist eben Vergangenheit und man kann nichts mehr daran ändern. Meist bleibt nur das Peinliche im Kopf und nicht die vielen tollen Momente. Schon gelesen? Mit diesen 5 Tipps stärkst du dein Immunsystem