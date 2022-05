Diese 4 Dinge werden diesen Sommer komplett anders

Die Temperaturen sind endlich wieder kuschelig warm und man kann auch mal wieder mit luftiger Kleidung vor die Tür gehen. Diesmal wird der Sommer aber wirklich ganz besonders werden. Denn gleich mehrere Sachen sind für uns total neu und nahezu einmalig. Genau deshalb kann man sich so richtig auf die wärmste Jahreszeit freuen. Doch was wird denn eigentlich so viel anders, als die letzten Jahre?

Endlich ist die Kälte vorüber und man kann wieder so richtig viel draußen mit Freunden machen. Das ist aber nicht die einzige tolle Neuigkeit. Es gibt nämlich auch noch ein paar andere Sachen, die uns den Sommer absolut versüßen werden. Genau deshalb wird der Sommer ein richtiges Highlight dieses Jahr.

Diese 5 Dinge werden diesen Sommer anders

Das 9-Euro-Ticket

Mit gerade einmal neun Euro kann man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch ganz Deutschland fahren. So etwas gab es in dieser Form noch nie, denn dieses Ticket kann sich wirklich jeder kaufen. Dabei wird es drei Monate verfügbar sein. Perfekt, wenn man im Sommer irgendwo hinfahren will.

Festivals

Zum Sommer gehören einfach Festivals dazu – und das ist ab diesem Sommer auch wieder möglich. Im Frühjahr endeten bekannterweise viele Maßnahmen. So sind Großveranstaltungen auch wieder möglich. Viele Tickets der vergangenen Jahre sind übrigens für dieses Jahr gültig. So hat man also das Geld nicht umsonst ausgegeben.

Feiern gehen

Aber nicht nur auf Großveranstaltungen musste man verzichten, sondern auch auf Clubbesuche. In vielen Bundesländern ist das nun auch wieder uneingeschränkt möglich. Wenn man also am Wochenende ordentlich abtanzen will, dann muss man also auch nicht wieder darauf verzichten.

Reisen

Nicht nur in Deutschland gab es jede Menge Einschränkungen, sondern auch in vielen anderen Ländern auf der Welt. So kann man seit Frühjahr auch wieder in viele Länder reisen, was den Sommer natürlich perfekt macht, wenn man etwas Neues sehen möchte. Schon gelesen? So kannst du Sommersprossen bekommen.