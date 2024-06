Diese TV-Stars sind in der DDR geboren

Im Osten geboren und im wiedervereinten Deutschland zum Star geworden: Von Jens Riewa bis Inka Bause und Andrea Kiewel – diese Stars kommen aus der ehemaligen DDR.

Die DDR ist seit über 30 Jahren mittlerweile Geschichte. Im wiedervereinigten Deutschland wurden sie berühmt, doch viele unserer Prominenten kommen aus der DDR. Einige prominente Persönlichkeiten glänzen heute vor der Kamera, die einst im Osten geboren wurden.

Diese Stars kommen aus der DDR

Inka Bause

Inka Bause ist einer der größten RTL-Ikonen und kennt man heute vor allem durch die Show „Bauer sucht Frau“. Eingefleischte Fans wissen jedoch, dass sie aus der DDR stammt und früher als Sängerin durchstartete. Inka Bause wurde am 21. November 1968 in Leipzig geboren. 1984 feierte sie mit ihrem Song „Spielverderber“ ihr Debüt im DDR-Fernsehen. Ihr erstes Album „INKA“ erschien 1987.

Jens Riewa

Die Zuschauer kennen ihn als souveränen Sprecher in der ARD-Nachrichtensendung „Tagesschau“. Geboren und aufgewachsen ist der Nachrichtensprecher in Spreewald in Brandenburg. Nach seinem Abitur kam er zur Nationalen Volksarmee und präsentierte später seine ersten Sendungen in der DDR. Zunächst startete er über Umwege im Radio durch.

Bill und Tom Kaulitz

Es war knapp, aber immerhin noch zwei Monate vor dem Mauerfall: Bill Kaulitz und sein Bruder Tom sind am 1. September 1989 in Leipzig geboren. Aufgewachsen sind die beiden Brüder in Magdeburg. Mit der Band „Tokio Hotel“ und dem Hit „Durch den Monsun“ wurden sie im Jahr 2005 zu Stars.

Matthias Schweighöfer

Matthias Schweighöfer ist einer der größten deutschen Filmstars überhaupt. Bekannt ist er als Schauspieler, Regisseur und sogar Sänger. In Anklam in Mecklenburg-Vorpommern wurde er im Jahr 1981 geboren und erlebte seine Kindheit in der DDR. Im Jahr 2001 begann er sein Studium an der Hochschule für Schauspielkunst. Zwar hat er diese dann verlassen – geschadet hat es ihm nicht. In dem Streifen „Soloalbum“ hatte der Schauspieler im Jahr 2003 seinen Durchbruch.

Jan Josef Liefers

Geboren wurde Jan Josef Liefers am 8. August 1964 in Dresden. Bekannt ist er einem breiten Publikum als Schauspieler, Musiker, Regisseur und Produzent. Mit „Rossini – oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief“ gelang ihm im Jahr 1996 der Durchbruch. Seit 2002 verkörpert er den Rechtsmediziner Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne im Münsteraner „Tatort“.

Aline Abboud

Die „Tagesthemen“-Sprecherin Aline Abboud wurde im Jahr 1988 in Ost-Berlin geboren. „Ich muss mich tatsächlich bis heute immer rechtfertigen, dass ich in gewisser Weise Ost-sozialisiert bin, durch die Erziehung meiner Eltern“, erklärte die Nachrichtensprecherin in dem ZDF-Format „Germania“. Ihre Mutter stammt aus der DDR-Hauptstadt, ihr Vater aus dem Libanon. Statt Supermarkt verwendet sie noch heute lieber den Begriff Kaufhalle.

Tim Bendzko

Tim Bendzko wurde im Jahr 1985 in Ost-Berlin geboren und ist im Bezirk Köpenick aufgewachsen. Er besuchte später ein Sportgymnasium, nahm aber als Teenager bereits Gesangsunterricht. Mit seinem Debütalbum „Wenn Worte meine Sprache wären“ hatte der Sänger im Jahr 2011 seinen Durchbruch.

Sido

Sido wurde im Prenzlauer Berg in Ost-Berlin geboren. Als kleiner Junge reiste er mit seiner Mutter aus der DDR aus. „Das war etwa ein halbes Jahr vor dem Fall der Mauer, zu der Zeit, als viele Anträge bewilligt wurden. Egon Krenz kam an die Macht. Da hatte sich viel geändert. Es roch schon nach Ende“, erklärte der Rapper mal in einem Interview mit dem Stern. Über seinen ersten Döner im Westen sagte er: „Ich dachte, ich bin im Paradies! Meine Geschmacksnerven haben verrückt gespielt. Diese Geschmacksverstärker gab es ja in der DDR nicht. Das hat gleich angesetzt bei mir.“

Andrea Kiewel

Andrea Kiewel kennen die Zuschauer vor allem aus dem ZDF-„Fernsehgarten“. Die Moderatorin wurde am 10. Juni 1965 in Ost-Berlin geboren. Sie war Mitglied der DDR-Schwimmnationalmannschaft und absolvierte ein Pädagogik-Studium in Berlin – danach wurde sie Lehrerin. Im Jahr 1990 startete sie als Moderatorin durch – unter anderem beim ARD, RTL und SAT.1. Seit 2000 präsentiert Andrea Kiewel den „Fernsehgarten“ im ZDF.

Yvonne Catterfeld

Yvonne Catterfeld wurde am 2. Dezember 1979 in Erfurt geboren. Die Sängerin und Schauspielerin hat nicht nur negative, sondern auch positive Erinnerungen an die DDR. „Es gab teilweise mehr Gemeinschaftsgeist als heute, weniger Ellenbogen. Daher habe ich mich in meiner Heimatstadt Erfurt in Familie, Schule und auch sonst immer sehr mit anderen verbunden gefühlt“, sagte Yvonne Catterfeld damals in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Yvonne Catterfeld ist nicht nur als Sängerin bekannt, sondern auch als Schauspielerin – so spielte sie einige Jahre in der RTL-Soap GZSZ mit.

Nora Tschirner

Nora Tschirner wurde in Ost-Berlin geboren und hat dort einen Großteil ihrer Kindheit erlebt. Zuerst hatte sie einige Auftritte im Kinderfernsehen, erst Anfang des neuen Jahrtausends wurde sie Moderatorin bei MTV. Die Schauspielerin hatte ihre erste Fernsehrolle in der ZDF-Kinderserie „Achterbahn“ im Jahr 1997. Ihren Durchbruch hatte Nora Tschirner an der Seite von Comedian Christian Ulmen in dessen Show „Ulmens Auftrag“. Heute kennt man die Schauspielerin vor allem aus dem „Tatort“.

Tom Wlaschiha

Was wohl die wenigsten wissen: „Game Of Thrones“-Star Tom Wlaschiha stammt aus der DDR. Er war auch in zahlreichen weiteren Produktionen zu sehen – darunter „Das Boot“, „Stranger Things“ und „Tom Clancy’s Jack Ryan“. Geboren wurde der Schauspieler am 20. Juni 1973 in Dohna (Sachsen).

Nina Hagen

Nina Hagen ist wohl einer der bekanntesten Stars aus der DDR. Geboren wurde sie am 11. März 1955 in Ost-Berlin und arbeitete dann als Songschreiberin, Schauspielerin und Synchronsprecherin. Auch als Sängerin startete Nina Hagen durch. Bereits in den 1970er Jahren übernahm sie einige Rollen in Filmen der DEFA und des Fernsehens der DDR. Zu ihren bekanntesten Songs zählt „Du hast den Farbfilm vergessen“.