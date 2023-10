Diese Szenen zeigt RTL: Streit zwischen Can und Gigi eskaliert im Sommerhaus!

Der Krawall-Faktor im „Sommerhaus der Stars“ liegt in dieser Staffel auf dem höchsten Level. Schon länger war bekannt, dass es in der Realityshow zu einem heftigen Zwischenfall kommen wird. Dieser wird in der kommenden Episode ausgestrahlt.

Im „Sommerhaus der Stars“ fliegen seit Beginn an die Fetzen. Doch der Eklat spitzt sich zwischen den Kandidaten weiter zu. Es kommt zu einem heftigen Streit zwischen den Neuzugängen Luigi Birofio und seiner Partnerin Dana Feist sowie Walentina Doronina und ihrem Verlobten Can Kaplan. Die entsprechende Szene wird in der kommenden Folge ausgestrahlt.

Spoiler: Diese Szenen zeigt RTL im „Sommerhaus der Stars“

Achtung, Spoiler: Die neue Episode ist bereits bei RTL+ online verfügbar, wird aber in der kommenden Woche erst bei RTL gezeigt. Der Streit zwischen Gigi und Can eskaliert in der Folge komplett. Nach einer Diskussion wird Gigi von Can aufgefordert, sich doch lieber ins Bett zu legen. Diese Aussage bringt den Italiener aber richtig auf die Palme. Daraufhin kommt er Can sehr nahe und schubst ihn weg. Aleksandar Petrovic geht dazwischen und versucht, die Situation zu beruhigen. Er zieht Gigi weg – dabei folgen Walentina und Can den beiden. Dann rutscht Gigi die Hand aus und trifft Walentina sowie Can am Kopf. „Was packst du meine Frau an?“, rastet Can danach aus.

Vier Kandidaten werden von RTL rausgeschmissen

Der Eklat hat weitreichende Konsequenzen. Denn RTL zieht daraufhin die Notbremse. „Körperliche Gewalt hat im Sommerhaus keinen Platz. Daher müssen Gigi und seine Partnerin Dana das Sommerhaus verlassen“, kündigte der Sender in einem Statement in der Show an. Dann folgte auch eine Entschuldigung von Gigi: „Also eine ganz große Entschuldigung von mir aus an Walentina. Wir wissen, dass wir ganz viele Konflikte haben, aber so etwas geht gar nicht. Ich wollte sie auf gar keinen Fall treffen.“

Das war aber längst noch nicht alles. Denn der Sender greift noch weiter durch – so müssen auch Walentina und Can die Show verlassen. „Um die angespannte Atmosphäre im Sommerhaus zu beruhigen und aus Verantwortung gegenüber allen beteiligten Paaren wurde beschlossen, auch Walentina und Can aus der Sendung zu nehmen“, erklärte RTL in einem weiteren Statement. Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigt RTL immer dienstags um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits bei RTL+ abrufbar. Schon gelesen? Walentina Doronina: Die ganze Wahrheit zum Sommerhaus-Eklat!