Diese 4 Sternzeichen wollen ihren Ex zurück

Schmerzhaft ist eine Trennung immer. Es tut weh, seinen Partner loszulassen. Damit haben einige richtig heftig zu kämpfen. Laut dem Horoskop wollen vor allem einige Sternzeichen ihren Ex-Freund zurück. Ob es bald wieder zu einem Liebes-Comeback kommen könnte?

Ihr wart lange zusammen und habt eine schöne Zeit erlebt? Wenn es dann zur Trennung kommt, ist es für beide Seiten nicht einfach. Und einige hängen ihrem Ex ziemlich lange nach, stalken ihn bei Instagram & Co. und wollen weiter Kontakt mit ihm haben. Sie könnten sich sogar ein Liebes-Comeback mit ihm vorstellen! Das trifft ganz besonders auf einige Sternzeichen zu.

Diese 3 Sternzeichen wollen wieder ihren Ex

Krebs

Wenn der Krebs jemanden liebt, dann richtig! Das Sternzeichen ist sehr emotional und hat mit seinem Partner schon die gemeinsame Zukunft geplant – wenn es dann aber zu einer Trennung kommt, ist das Sternzeichen richtig enttäuscht. Das ist auch einer der Gründe, weshalb Krebs-Geborene einfach lange an ihrem Ex hängen und einfach nicht loslassen können.

Skorpion

Skorpione haben generell ein Problem damit, mit der Vergangenheit abzuschließen oder diese hinter sich zu lassen – so auch in Beziehungen. Das Sternzeichen hängt lange seinem Ex nach und versucht auch, zu ihm immer wieder Kontakt zu halten. Und wenn er dann doch mal wieder in sein Leben tritt, könnte es durchaus eine zweite Chance geben.

Jungfrau

Bis die Jungfrau eine Beziehung anfängt, dauert es bei ihr. Denn das Vertrauen muss man bei ihr erst erobern und das kann schon eine ganze Weile dauern. Und gerade, wenn das Vertrauensverhältnis irgendwann da ist, fällt eine Trennung umso schwerer. Das Sternzeichen ist auch bereit dafür, um seinen Ex zu kämpfen – sie würde es definitiv nochmal mit ihm versuchen.

Stier

Es kommt nicht ganz so oft, dass Stiere sich verlieben – aber wenn sie das mal tun, dann richtig und würden alles für einen Partner tun! Umso schmerzhafter ist eine Trennung. Sie würden alles versuchen, die Beziehung zu retten – jemand Neues suchen kommt für das Sternzeichen erstmal nicht in Frage. Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen können keine Nähe zulassen