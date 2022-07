Diese 4 Sternzeichen werden vom Pech verfolgt

„Erst hattest du kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu“ – dieser Satz kennen wohl alle und trifft auf einige Menschen besonders zu. Laut dem Horoskop sind vor allem vier Sternzeichen vom Pech verfolgt. Denn bei einigen Leuten will einfach nichts klappen und sicht Pechvögel.

Ständig passieren irgendwie komische Sachen oder man ist extrem tollpatschig und verpeilt. Da kann schon schnell mal das Smartphone auf den Boden fallen, das Essen verbrennen oder man bekommt wieder mal einen Anschiss vom Chef oder Lehrer. Es gibt Menschen, welche einfach vom Pech verfolgt werden. Das hängt mit der eigenen Persönlichkeit zusammen, aber laut dem Horoskop kann das auch was mit dem Sternzeichen zutun haben.

Diese 4 Sternzeichen haben immer Pech

Skorpion

Liebe? Fehlanzeige! Beim Skorpion läuft auf emotionaler Ebene einfach alles schief. Skorpion-Singles haben einfach kein Glück bei Dates und bekommen immer wieder eine krasse Abfuhr. Und Skorpione, welche sich in einer Beziehung befinden, ziehen dunkle Wolken auf und die nächste Liebeskrise ist nicht weit entfernt. Das Sternzeichen sollte sich definitiv mehr auf sich konzentrieren und ihm sollte zunächst klar werden, was er eigentlich will – dann klappt es vielleicht auch wieder in der Liebe…

Zwillinge

Der Zwilling ist sehr neugierig und kreativ. Das mag erstmal positiv klingen – dennoch wird das Sternzeichen vom Pech regelrecht verfolgt, denn nur selten läuft was nach Plan. Zudem hört er meist auf andere, als auf sich selber – das geht meist schief. Zudem sind Zwillinge-Geborene total unentschlossen und können sich in vielen Dingen nicht entscheiden. Dann trifft das Sternzeichen meist gar keine Entscheidung – doch genau das ist ein krasser Fehler, denn damit ist er auf Dauer unglücklich und wird vom Pech verfolgt.

Wassermann

Bei dem Wassermann läuft vieles nicht nach Plan – sowohl im Beruflichen als auch im Privaten. Denn das Sternzeichen hat generell eine pessimistische Einstellung – das führt dazu, dass ihm immer wieder Fehler unterlaufen, welche vor allem auch im Job negative Konsequenzen mit sich bringen können. Und da er immer pessimistisch denkt, wird er von dem Negativen regelrecht angezogen. Wassermann-Geborene sollten wieder optimistisch denken – dann kann er auch seine Ziele erreichen.

Waage

Die Waage ist ziemlich schusselig. Da kann es schon mal passieren, dass das Handy auf den Boden fällt oder man sich aus der Wohnung aussperrt. Am nächsten Morgen fällt dann der Kaffee um oder sie hat verschlafen. Die Waage geht ziemlich verpeilt durchs Leben und es passieren zahlreiche Missgeschicke. Autsch! Nun ja: Es kann ja nur besser werden. Das Sternzeichen sollte positiv denken und vielleicht im Alltag einiges ändern. Dann gibt es vielleicht auch eine Wendung. Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen verlieben sich sehr schnell