Diese 3 Sternzeichen verlieben sich sehr schnell

Liebe auf den ersten Blick gibt es wirklich! Du hast einen Typen getroffen und bist direkt verknallt? Dann ist es wohl mit dir geschehen. Das geht einigen so – das hängt aber nicht nur mit der eigenen Persönlichkeit zusammen, sondern hat laut dem Horoskop auch etwas mit dem Sternzeichen zu tun.

Bestimmte Personen können sich Hals über Kopf in jemanden verlieben – das kann auch schon durchaus nach dem ersten Treffen passieren. Sie sind sofort Feuer und Flamme und würden die Person am liebsten sofort heiraten. Einige können ihr Herz dem gegenüber sofort öffnen und entwickeln sehr schnell Gefühle. Das scheint auf einige Sternzeichen besonders zuzutreffen.

Diese drei Sternzeichen verlieben sich schnell

Löwe

Der Löwe steht gerne im Mittelpunkt – auch in der Liebe. Wenn er auf jemanden trifft, kann sich das Sternzeichen schon ziemlich schnell in den anderen verknallen – zumindest dann, wenn die Chemie stimmt. Jedoch ist das meist der Fall, denn Löwe-Geborene suchen sich vorab ganz bewusst aus, wen sie treffen. Der Löwe investiert sehr viel Zeit in das Date und hat auch ziemlich schnell Schmetterlinge im Bauch. Und auch, wenn der andere den Löwen richtig sympathisch findet, könnte ihm das zu schnell gehen.

Steinbock

Der Steinbock will wertgeschätzt und geliebt werden. Das dauerhafte Singleleben ist nichts für das Sternzeichen – deshalb geht er ein Date nach dem anderen ein. Denn er will sich wieder binden und eine Beziehung eingehen. Das Sternzeichen entwickelt auch sehr schnell Gefühle, wenn alles passen sollte – der andere sieht das jedoch manchmal nicht so. Deshalb läuft der Steinbock auch Gefahr, verletzt zu werden. Doch das Sternzeichen gibt nicht auf und lässt sich schnell wieder auf das nächste Date ein.

Schütze

In der Liebe lief es für den Schützen nicht immer gut. Deshalb will er eine Beziehung – und das um jeden Preis. Genau wie der Steinbock hat der Schütze ziemlich viele Dates und verknallt sich sehr schnell oder reden es sich zumindest ein. Statt es langsam anzugehen, geht der Schütze liebe in die Vollen. Ganz oder gar nicht lautet das Motto – genau das ist aber das Problem, weshalb das Liebesleben bei dem Sternzeichen nicht funktioniert: Den anderen geht das meist zu schnell und lassen ihn dann im Stich… Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen haben die meisten One-Night-Stands