Diese 4 Sternzeichen verlieben sich beim ersten Date

Es kann ziemlich schnell gehen, dass man sich in jemanden verliebt – das kann schon beim ersten Date der Fall sein. Bei einigen Sternzeichen passiert das laut dem Horoskop besonders häufig.

Es gibt die Menschen, die sich in ein Kleidungsstück verlieben, in das schöne Wetter oder in eine Person, welche in einer Tram gegenübersitzt. Während einige erst Gefühle für jemanden entwickeln müssen, geht das bei anderen ziemlich schnell und es kommt nicht selten vor, dass sich diese dann sogar beim ersten Date schon in die andere Person verknallen. Das trifft laut dem Horoskop auf vier Sternzeichen besonders zu.

Diese Sternzeichen verlieben sich schnell

Krebs

Der Krebs ist ein sehr emotionales Sternzeichen und Gefühle sind ihm total wichtig – diese zeigt er auch. Obwohl das Sternzeichen immer wieder verletzt wurde, kann ihn Amors Pfeil immer wieder treffen – und das auch ziemlich schnell. Denn bei Krebs-Geborenen kommt es schon mal vor, dass sich diese direkt beim ersten Date in den anderen verlieben. Anstatt es langsam anzugehen, geht der Krebs direkt in die Vollen und lässt nichts anbrennen. Seinem Gegenüber könnte das jedoch deutlich zu schnell gehen.

Widder

Menschen, die zwischen dem 21. März und 20. April geboren sind, suchen immer wieder das Abenteuer. Dazu zählt auch, dass sie sich immer wieder auf neue Leute einlassen – dabei können sie sich auch ziemlich schnell verlieben. Die Funken können schon beim ersten Date sprühen. Dennoch gibt es einen Haken: Auch, wenn sich der Widder schnell verliebt, will er in den seltenen Fällen etwas Ernsthaftes eingehen. Sollte der andere dann doch eine Beziehung wollen, ziehen sie eher einen Schlussstrich und suchen sich jemand Neues, in den sie sich dann wieder ziemlich schnell verlieben könnten.

Löwe

Der Löwe steht gerne im Mittelpunkt – selbst in der Liebe. Das Sternzeichen investiert sehr viel Kraft in Menschen, die er kennenlernt. Bei dem Sternzeichen ist es nichts Ungewöhnliches, dass er direkt beim ersten Date schon Gefühle für den anderen entwickelt. Problematisch wird es dann, wenn der andere es eher nicht so sieht. Wenn sein Gegenüber seine Gefühle nicht erwidert, kommt es dann schon mal vor, dass das Sternzeichen den Kontakt komplett abbricht und neue Leute kennenlernt, in welche er sich dann auch wieder schnell verlieben könnte.

Stier

Der Stier hat einen tollen Charakter und vor allem ein großes Herz. Hat er ein Date, kann es schon vorkommen, dass er sich in beide Ohren komplett verliebt. Gefühle können Stier-Geborene nämlich sehr schnell entwickeln. Doch Vorsicht: Das Sternzeichen kann sehr schnell eifersüchtig, misstrauisch oder sogar besitzergreifend sein. Mit dem Verhalten können Stiere schnell auch wieder kaputt machen.