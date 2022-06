Diese 4 Sternzeichen übertreiben immer

Geschichten erzählen, neue Sachen erfinden oder alltägliche Situationen werden zu Seifenopern – es gibt Menschen, welche einfach immer maßlos übertreiben müssen. Laut dem Horoskop trifft das vor allem auf drei Sternzeichen zu.

Wenn einige Menschen etwas erzählen, machen sie aus einer Mücke einen Elefanten. Sie sind ausdrucksstärkere Persönlichkeiten und echte Drama-Queens! Beinahe jede Situation im Alltag kann zum Fiasko werden und übertreiben einfach immer – das trifft auf einige Sternzeichen besonders zu.

Diese 4 Sternzeichen müssen immer übertreiben

Löwe

Der Löwe ist selbstbewusst und ziehen viele in den Bann. Das Sternzeichen steht aber auch gerne im Mittelpunkt – und genau das ist das Problem. Damit er die Aufmerksamkeit auf sich zieht, macht er oft aus einer Mücke einen Elefanten und übertreibt bei einfach jeder noch so kleinen Situation. Nach Außen betonen sie außerdem immer, wie toll sie doch sind – damit überspannt das Sternzeichen auch manchmal den Bogen, da andere genervt sind.

Krebs

Der Krebs ist eigentlich verständnisvoll und mit ihm kann man auch gut plaudern. Einen Haken hat das aber dennoch: Er lässt sich auch gerne mal von seinen Emotionen leiden – und in diesen Momenten muss er einfach immer übertreiben. Besonders bei gesundheitlichen Problemen kann er maßlos übertreiben – hat er beispielsweise einen einfachen Schnupfen, macht er daraus eine höllische Grippe.

Steinbock

Der Steinbock hat viele Talente und kann angeblich einfach alles – das erzählt er zumindest jedem. Tatsächlich liebt er das Risiko und ist ein Adrenalin-Junkie – er probiert einfach immer neue Sachen aus. Und war es am Ende doch nicht ganz so spannend, erfindet er einfach etwas dazu – so ist seine Geschichte dann doch ganz abenteuerlustig und will andere damit beeindrucken.

Widder

Der Widder übertreibt auch gerne mal – jedoch will er vor allem mit sich selbst angeben und allen erzählen, wie mutig oder risikofreudig er doch ist. Wer das Sternzeichen noch nicht gut kennt, ist schnell begeistert von seinen abenteuerlichen Geschichten – diese sind natürlich alle komplett übertrieben. Denn in der Realität sieht das meist alles ganz anders aus.