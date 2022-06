Diese 4 Sternzeichen überschätzen sich selbst

Neue Dinge auszuprobieren oder sich selbst zu überwinden, ist grundlegend essenziell! Doch manchmal übernehmen wir uns mit dem, was wir uns vornehmen. Einige Sternzeichen machen das extrem häufig und lernen dazu auch so gut wie nie aus ihren Fehlern!

An seine Grenzen zu gehen und diese vor allem auch zu überschreiten ist ein wichtiger Prozess. Vor allem, wenn man erfolgreich über sich hinauswächst, bestärkt das unfassbar einen selbst – gerade dadurch lernt man Selbstbewusstsein aufzubauen. Doch ist es nicht nur wichtig, die eigenen Grenzen zu überschreiten. Man sollte sie eben auch richtig einschätzen können. Manche übertreiben nämlich komplett und schätzen sich so falsch ein. Schnell kommt es da zu Enttäuschung und Misserfolgen.

Diese Sternzeichen schätzen sich oft falsch ein

Schütze

Für den Schützen gibt es nur seine eigene Meinung – alle anderen sind für ihn irrelevant. Er verlässt sich fast ausschließlich auf sich selbst, was nicht immer die beste Idee ist, wie er schon oft gemerkt hat. Der Schütze lernt leider nur bedingt aus seinen eigenen Fehlern und begeht diese somit gerne wieder. Das Sternzeichen ist oftmals eingebildet, was ihm das Leben am Arbeitsplatz nur bedingt einfacher macht.

Widder

Auch der Widder gehört zu den Sternzeichen, die sich gerne mal überschätzen. Er hat durch seine überhebliche Art und wenigen Freunde, doch das ist ganz klar den anderen verschuldet. Denn der Widder empfindet sich selbst als nahezu perfekt und schätzt sich damit total falsch ein! Denn er lebt eigentlich im absoluten Chaos, was ihm aber natürlich mittendrin nicht auffällt. Und auf die Meinungen von außerhalb möchte er nun wirklich nicht hören.

Löwe

Es ist kein Wunder, dass der stolze Löwe auch ein Stück überheblich ist. Er drängt sich häufig in den Mittelpunkt und denkt dadurch fälschlicherweise, dass er alle möglichen Menschen begeistern kann. Schnell hat er dann den Eindruck von sich selbst er sei perfekt! Das Sternzeichen kommt so oft arrogant und eingebildet rüber.

Jungfrau

Eine ganz andere Art von Selbstüberschätzung trifft die Jungfrau: Denn sie übernimmt sich oft an gutmütigen Aufgaben und ist dann heillos mit sich selbst überfordert! Das Sternzeichen möchte immer gerne für alle da sein und allen gerecht werden, doch verliert dabei häufig den eigenen Fokus.