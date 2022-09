Diese 3 Sternzeichen solltest du nicht daten!

In einer gut funktionierenden Beziehung wollen beide das Gleiche. Zumindest sind sie sich im Punkt, was das Miteinander angeht, einig: sie wollen zusammen bleiben! Laut dem Horoskop wissen aber drei Sternzeichen nicht, was sie wollen. Deshalb sollte man beim Dating vielleicht etwas vorsichtig sein.

Manche Sternzeichen sind wirklich wahre Beziehungsmenschen! Sie sind fürsorglich, mitdenkend und dazu noch total romantisch. Doch das trifft nicht auf alle Tierkreiszeichen zu. Bei einigen solltest du besonders vorsichtig sein – man weiß nie so wirklich, woran man bei ihnen ist und kennen das Wort „Kompromiss“ nicht. Entweder gibt es ihre Meinung oder keine andere – sie sind schließlich der Mittelpunkt des Universums.

Skorpion

Der Skorpion hat eine ziemlich harte Schale und zeigt nur selten mal seine wahren Gefühle. Nicht jeder kann direkt durch seine Fassade blicken – vor allem dann nicht, wenn der Skorpion ständig auf Abwehr ist. Das Sternzeichen hat ein extremes Misstrauen gegenüber anderen – ein wenig Offenheit würde da gar nicht schaden.

Löwe

Sie sind immer im Mittelpunkt und keine Party ohne sie: Löwen können extrem egozentrisch sein! Das macht eine Beziehung nicht gerade leicht, wenn nicht sogar unmöglich. Das Sternzeichen ist sehr mit sich selbst beschäftigt, da gibt es wenig Platz für jemanden anderen. Man findet den Löwen am Wochenende auch eher bei seinen Freunden, anstatt auf einem romantischen Date im Freien.

Wassermann

Wenn es nicht gerade das eigenen Overthinking ist, dann sind es kreative Projekte, die dich aufhalten an andere zu denken. Als Wassermann bist du viel mit dir selbst beschäftigt und magst diese Zeit aber auch sehr. Hier gibt es nur dich und deine eigenen Interessen – niemand kann dich hier stören. Dadurch vereinsamt das Sternzeichen manchmal – nur gute Freunde können da helfen und den Wassermann aus seiner Lethargie herausholen. Eine Beziehung oder überhaupt ein Date wäre ihm viel zu anstrengend. Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen sind echte Messis