Diese 3 Sternzeichen solltest du daten

Vor dem ersten Date mit einer Person kann man schon mal ziemlich aufgeregt sein. Schließlich macht man sich viele Gedanken, ob man bei dem anderen gut ankommt und wir er wirklich tickt. Laut dem Horoskop sind vor allem drei Sternzeichen perfekt zum Daten.

Wie wird das erste Date wohl laufen? Und hat er oder sie wirklich Interesse an mir? Diese Fragen stellt man sich immer vor dem ersten Date. Wenn deine letzte Beziehung schon lange zurück liegt, hast du irgendwann wieder Lust, dich zu verlieben. Die Partnersuche ist aber nicht immer ganz einfach – ganz im Gegenteil: Das kann sich sogar ziemlich schwierig gestalten. Wenn du nach der großen Liebe suchst, solltest du drei Sternzeichen unbedingt daten – zumindest laut dem Horoskop.

Diese 3 Sternzeichen sind perfekt für Dates

Fische

Der Fisch ist sehr sensibel und emotional. Das Sternzeichen ist einer der größten Romantiker überhaupt – wenn du wirklich die große Liebe suchst, ist das Sternzeichen perfekt. Denn mit ihm oder ihr kannst du eine wundervolle Zeit verbringen. Ein Glas Wein, Musik oder ein romantisches Picknick – mit dem Zwilling ist einfach alles möglich. Und das Beste: Mit Fische-Geborenen kannst du dich in einer traumhaften Date-Atmosphäre stundenlang bis in die Nacht über alle möglichen Themen unterhalten.

Waage

Die Waage lieben, es zu planen – das trifft auch auf Dates zu. Denn sein Gegenüber soll sich wohlfühlen und dafür würde das Sternzeichen einfach alles tun. Und ein Date kann auch schon mal lange dauern, denn die Waage bietet das Komplett-Programm: Vom romantischen Abendessen, danach ein Spaziergang und dann die Nacht in einer Bar oder einem Club unsicher machen. Es kann aber auch ganz ruhig zugehen – mit dem Sternzeichen könnte man nachts stundenlang die Sterne beobachten.

Stier

Der Stier ist ebenfalls ein Romantiker. Auf das Sternzeichen kann man sich immer verlassen – das trifft auch auf Dates zu. Denn das Sternzeichen sucht eine feste Bindung für die Ewigkeit – wenn du also die große Liebe suchst, sind Stier-Geborene genau die Richtigen. Beim ersten Date will er sich näher kennenlernen – und findet ihr Gefallen aneinander, steht in Kürze direkt das nächste Treffen an. Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen finden bald ihre große Liebe