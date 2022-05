Diese 3 Sternzeichen sollten nicht heiraten

Es ist manchmal gar nicht so einfach, den Partner fürs Leben zu finden. Denn die Interessen stimmen vielleicht manchmal nicht komplett überein – doch genau da zeigt sich, wie lange eine Beziehung halten kann. Dennoch sollten es sich einige mit der Ehe lieber überlegen – das trifft laut dem Horoskop auf einige Sternzeichen zu.

Viele wollen in der heutigen Zeit sich nicht fest binden. Die uneingeschränkte Freiheit möchten immer mehr Menschen nicht aufgeben. Aber nicht nur die, sondern manchmal ist man einfach nicht der Typ für langjährige Beziehungen. Fehlende Kompromissbereitschaft steht da an erster Stelle. Bei einigen Sternzeichen musst du aber besonders aufpassen: Denn sie sind eher weniger für das „Ja“-Wort geeignet – laut Horoskop!

Bei diesen Sternzeichen solltest du dir keine großen Hoffnungen machen

Widder

Das Feuer-Sternzeichen ist besonders abenteuerlustig und mag es spontan. So kommt ein Seitensprung beim Widder auch mal vor – doch viel eher würde dieser in einer normalen Ehe total eingehen. Das Sternzeichen braucht viel Abwechslung und möchte ständig neue Sachen erleben! Der Widder braucht es eine besondere Beziehung, in der es nicht so schnell langweilig wird. Eine Ehe ist ihm da aber eine zu große Einschränkung.

Zwilling

Für den Zwilling ist Unabhängigkeit das allerwichtigste! Für nichts auf der Welt würde er jemanden über sein Leben mitentscheiden lassen. Der Zwilling ist dadurch eher ungeeignet für den Bund des Lebens. Viel zu sehr möchte er die Welt sehen, reisen und immer unterwegs sein. Ein Partner ist da grundsätzlich eher schwierig zu finden! Zwar würde der Zwilling einen wirklich guten liebenden Ehepartner abgeben, aber dafür müsste er einen großen Teil von sich selbst aufgeben.

Stier

Stiere sind einfach nicht für Romantik und Rosen gemacht. Sie sind oft angekratzt und wirken häufig total schlecht gelaunt. Das kann man mit Sicherheit mal für ein paar Monaten als Partner mitmachen – auf Dauer gesehen ist das aber kein Zustand! Das Sternzeichen muss noch deutlich an sich arbeiten, wenn der Wunsch nach einem Leben zusammen wirklich Bestand hat.