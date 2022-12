Diese 4 Sternzeichen sind die größten Verräter

Sie sind hinterlistig, erzählen Lügen hinter dem Rücken anderer oder meinen es absolut nicht ernst mit einem. Besonders bei einigen Sternzeichen ist diese Charaktereigenschaft laut dem Horoskop besonders ausgeprägt.

Es gibt Menschen, welche auf Freunde tun, aber es nicht gut mit einem meinen – das nennt man Verräter. Sie spielen einen zwar eine Freundschaft vor, aber lästern über die andere Person und missbrauchen das Vertrauen. Sie nutzen einfach alles zu ihrem eigenen Vorteil und nehmen dabei keine Rücksicht auf die anderen. Das trifft vor allem auf einige Sternzeichen zu, von welchen sich man lieber fernhalten sollte.

Unter den Sternzeichen verstecken sich Verräter

Skorpion

Den Skorpion kann man manchmal schwer begreifen. Keiner weiß, was er denkt und niemand kann ihn einschätzen – das macht ihn in gewisser Weise auch unberechenbar. Denn um seine Ziele zu erreichen, würde er einfach ALLES tun und auch andere Leute hintergehen. Er hat auch kein Problem damit, sein Umfeld zu manipulieren – hauptsache er bekommt, was er möchte und das um jeden Preis.

Zwillinge

Dass der Zwilling zwei Gesichter hat, ist bekannt. Das Sternzeichen kann sehr zuvorkommend sein – aber er hat auch eine andere Seite und kann zum Verräter zu werden. Zumindest dann, wenn sie es zu ihrem eigenen Vorteil nutzen können. Das Sternzeichen kann das schon sehr hinterlistig sein oder auch andere Personen mit seinem Verhalten verletzen. Sie haben auch kein Problem damit, von anderen das Vertrauen zu missbrauchen, wenn es ihnen etwas nützt.

Schütze

Der Schütze mag das Risiko und liebt Abenteuer. Langweilige Freunde sind für ihn eher ein No-Go. Wenn er merkt, dass ihm Leute nichts mehr nützen oder zu langweilig sind, schießt er diese einfach ab und sucht sich neue „Freunde“. Er will sein Leben einfach genießen – und das um jeden Preis. Lange Freundschaften gestalten sich mit dem Sternzeichen daher etwas schwierig. Denn nicht immer meinen es Schütze-Geborene ernst. Ganz schön fies!

Widder

Eigentlich sind Widder-Geborene gute Freunde. Mit ihnen kann man Spaß haben oder sich über alles unterhalten. Dennoch ist bei dem Sternzeichen etwas Vorsicht geboten, denn letztendlich denkt er dann meist nur an sich und lässt Freunde dann schon mal links liegen. Dann kann es schon mal passieren, dass sich der Widder nicht an Absprachen hält und anderen damit in den Rücken fällt.