Diese 4 Sternzeichen sind überheblich

Der Witz geht mal wieder auf die Kosten des anderen, nur um sich selbst zu pushen? Da können andere nur genervt die Augen verdrehen. Denn einige Sternzeichen sind laut dem Horoskop extrem überheblich und selbstverliebt.

Ein gesundes Selbstbewusstsein ist immens wichtig und macht auch vor allem attraktiv. Jemand, der jedoch ständig und immer wieder nach Bestätigung sucht, ist aber alles andere als sexy. Manche Menschen übertreiben es eben mit ihrer Selbstüberzeugung. Nichts und niemand könnte ihnen das Wasser reichen, denn sie sind sowieso die Besten in allem. Dieser Charakterzug lässt sie aber mindestens genauso schlecht dastehen, wie das komplette Gegenteil.

Diese Sternzeichen halt zu viel von sich

Steinbock

Der Steinbock ist der perfekte Partner, wenn es um Langzeitbeziehung geht. Er ist loyal, ehrlich und pflichtbewusst – und hält dabei eine ganze Menge von sich. Gerade diese Eigenschaften haben ihn schon häufig in Situationen gebracht, in denen er von Komplimenten nur so überhäuft wurde. Kein Wunder, dass der Steinbock da ganz besonders viel von sich hält.

Löwe

Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall, so trifft auch dieses Sprichwort bei dem Löwen zu. Das Sternzeichen mag es an sein Limit zu gehen und immer wieder neue Ziele zu erreichen. Nur leider geht er dabei gerne mal zu weit und überschätzt sich total! Währenddessen ist der Löwe aber völlig von sich überzeugt, erst im Nachhinein merkt er, wie er sich maßlos überschätzt hat.

Widder

Dadurch, dass der Widder so zielstrebig ist, macht er gerade in der Karriere ordentlich Punkte. Doch sobald es an Kollegen und Freunde geht ist das Sternzeichen alles andere als erfolgreich. Denn durch seine arrogante und selbstgefällige Art halten viele erstmal Abstand vom Widder – auch wenn dahinter eigentlich einer der liebevollsten Sternzeichen steckt. Viele wollen bei dem Sternzeichen einfach nur die selbstverliebte Hülle sehen. Der Widder macht es aber auch wirklich nicht gerade schwer jemanden von Gegenteil zu überzeugen.

Skorpion

Gib dem Skorpion den kleinsten Grund herablassend zu werden und er lässt sich das nicht zweimal sagen. Vor allem bei einem Streit lässt der Skorpion gerne mal seine selbstverliebte Art heraushängen. In hitzigen Debatten kann es deshalb schnell eklig zwischen den Fronten werden. Auch hier ist aber wieder die Devise: Harte Schale, weicher Kern.