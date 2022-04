Diese Sternzeichen sind oft untreu

Treue und Vertrauen sind in einer Beziehung enorm wichtig. Es gibt aber eben auch die Menschen, welche gerne mal ein Abenteuer wagen und ihren Partner hintergehen. Laut einer Umfrage könnte das auch am Sternzeichen liegen.

Beziehungen scheitern meistens dann, wenn der Partner fremdgeht. Sein Handy durchstöbern, seine Messages bei Facebook checken oder eine Treuetesterin auf ihn ansetzen – es gibt genug Wege, um herauszufinden, ob dein Partner wirklich fremdgeht. Du bist dir aber dennoch unsicher oder hast keine Beweise gefunden, ob dein Kerl einen Seitensprung hat? Jedes Sternzeichen hat bestimmte Eigenschaften – kann man also auch sagen, ob und welche Sternzeichen besonders häufig fremdgehen? Genau dieser Frage ist ein Datingportal nachgegangen.

Fische-Boys haben oft einen Seitensprung

Laut dem Datingportal AshleyMadison.com können wir uns das alles sparen, denn die Seite hat die Rangfolge der untreuen Sternzeichen ermittelt. Auf der Seitensprung-Seite haben sich besonders viele Männer angemeldet, welche vom Sternzeichen Fisch sind – sie gehen also am häufigsten fremd. Platz zwei und drei gehen an die Krebse und Wassermänner.

Widder-Mädels liegen auf dem ersten Platz

Bei den Mädels sind es hingegen die Widder, welche oft einen Seitensprung suchen – gefolgt von den Zwillingen und Jungfrauen. Die Skorpione gehen fast nie fremd – das trifft auf beide Geschlechter zu. Doch nur, weil du einen Fische-Boy hast, bedeutet das nicht gleich, dass er fremdgeht – wenn es ihm auf die Liebe ankommt, behält er seine Flossen bei sich und du brauchst dir absolut keine Gedanken machen. Nicht alle sind notorische Fremdgeher, nur weil sie dieses Sternzeichen haben – das bedeutet nur, dass sie aufgrund ihres Charakters eher für Affären anfälliger sind.

Die Rangfolge der untreuen Sternzeichen

Jungs

Platz 1: Fische

Platz 2: Krebs

Platz 3: Wassermann

Platz 4: Widder

Platz 5: Zwilling

Platz 6: Steinbock

Platz 7: Löwe

Platz 8: Stier

Platz 9: Waage

Platz 10: Jungfrau

Platz 11: Schütze

Platz 12: Skorpion

Mädchen