Diese 4 Sternzeichen sind gefühlskalt

Es gibt Menschen, welche mit ihren Emotionen sehr offen umgehen. Bei anderen sieht das anders aus – sie halten ihre Emotionen zurück und wirken daher oft gefühlskalt. Das trifft laut dem Horoskop auf einige Sternzeichen besonders zu.

Einige Menschen behalten ihre Gefühle lieber für sich und zeigen nur selten ihre Emotionen. In ihrem Umfeld hinterlassen sie dann meist einen Eindruck der Gefühlskälte, was bei anderen absolut nicht gut ankommt oder sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Die meisten denken: Das können doch nur Jungs sein! Das Klischee ist aber nicht ganz richtig, denn auch Girls zeigen immer mal wieder ihre kalte Schulter. Das könnte möglicherweise auch mit dem Sternzeichen zusammenhängen.

Diese Sternzeichen zeigen kaum Gefühle

Stier

Mit seinen Emotionen ist der Stier manchmal ziemlich überfordert. Eigentlich sind sie sehr sensibel – ihre Gefühle zeigt das Sternzeichen jedoch beinahe nie. Sie bauen eine Fassade auf und spricht nicht offen über seine Probleme – das machen sie dann lieber mit sich selber aus. Wenn sie mal ein Problem haben, sprechen sie mit anderen kaum darüber. Ihm ist auch wichtig, immer Recht zu haben, anstatt eine innige Beziehung zu jemanden aufzubauen.

Fische

Der Fisch hat oft eine Egal-Stimmung und die Gefühle von anderen Menschen interessieren ihn nur sehr wenig. Er ist lieber mit sich selbst beschäftigt. Mit kritischen Situationen kann das Sternzeichen nur sehr schwer umgehen. Deshalb eckt er immer wieder mit Menschen in seinem Umfeld an und steht auch oft allein da.

Krebs

Der Krebs ist eigentlich sehr emotional und sensibel. Dennoch zeigt er seine Gefühle kaum. Wenn er enttäuscht wird, frisst er einfach alles in sich hinein und redet darüber nicht. Damit will sich das Sternzeichen selbst schützen – dabei wäre es viel besser, wenn er offen damit umgehen würde. Denn dann wüssten auch andere, was wirklich in ihm vorgeht.

Wassermann

Mit dem Wassermann kann man fast über alles reden – seine Gefühle zeigt er dabei jedoch nie. Sie lassen sich nur sehr selten mal in ihre Gefühlswelt schauen. Wenn doch mal Emotionen hochkommen sollten, können sie diese sehr gut verstecken. Und wenn es in einem Gespräch um ihre Gefühle geht, wechselt das Sternzeichen einfach das Thema. Sie kümmern sich lieber selbst um ihre Probleme als andere damit zu nerven. Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen verkraften eine Trennung nur schwer