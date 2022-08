Diese 3 Sternzeichen sind falsche Freunde

Sie wirken total harmlos und hilfsbereit, dabei haben einige Menschen böse Absichten. Sie sind hinterhältig und nutzen viele Situationen für ihren eigenen Vorteil aus, ohne an andere zu denken. Laut dem Horoskop trifft die negative Charaktereigenschaft besonders auf drei Sternzeichen zu.

Einige Menschen nehmen es mit der Loyalität in der Freundschaft nicht ganz so genau. Sie sind hinterhältig, meinen es nicht ernst und werden oft als falsch beschrieben. An einer ernsten Freundschaft haben sie nur wenig Interesse – stattdessen verfolgen sie nur ihre eigenen Ziele und würden dabei sogar über Leichen gehen. Das Horoskop gibt Aufschluss über den Charakter – so kommen auch die negativen Eigenschaften ans Tageslicht. Bei einigen Sternzeichen sollte man besonders aufpassen, denn sie sind definitiv die falschen Freunde.

Diese drei Sternzeichen sind falsch

Zwilling

Der Zwilling ist charmant, kommunikativ und auch humorvoll. Deshalb kann er mit seiner Art bei anderen sofort punkten. Doch hinter dem Sternzeichen verbirbt sich auch eine andere Seite – es ist mehr Trug als Schein! Denn Zwilling-Geborene führen meist etwas ganz anderes im Schilde und haben keine guten Absichten. Sie können zudem sehr unehrlich und hinterhältig sein. Vertrauen sollte man dem Zwilling also lieber nicht.

Löwe

Der Löwe liebt sich vor allem selbst! Rücksicht auf andere nimmt das Sternzeichen eher weniger. Es ist kein Geheimnis, dass Löwe-Geborene gerne im Mittelpunkt stehen – wie es anderen geht, ist ihm ziemlich egal. Zwar sind sie humorvoll und können andere mit ihrem Charme um den Finger wickeln, aber er meint es nicht immer ernst. Deshalb sollte man sich bei einer Freundschaft mit einem Löwen-Geborenen lieber in Acht nehmen.

Skorpion

Der Skorpion ist absolut unberechenbar! Sein Umfeld weiß einfach nie, woran man bei ihm ist. Er denkt nur an seinen eigenen Vorteil – an ernsthaften Freundschaften hat das Sternzeichen also weniger Interesse. Der Skorpion nutzt andere schamlos aus, wenn es darum geht, dass er näher an sein Ziel kommt. Vor dem Sternzeichen sollte man sich also in Acht nehmen – das Sternzeichen ist definitiv mit Vorsicht zu genießen! Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen schreiben mit ihrem Ex-Partner