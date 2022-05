Diese 3 Sternzeichen sind die schlimmsten Ex-Partner

Mit Trennungen können einige Leute ziemlich gut umgehen – andere umso weniger und reagieren extrem auf das Liebes-Aus. Laut dem Horoskop reagieren einige Sternzeichen besonders krass auf eine Trennung und sind die schlimmsten Ex-Partner.

Egal, wie lange man zusammen war – das Ende einer Beziehung ist nie schön und kann ziemlich weh tun. In einer Beziehung lernt man die schönen Seiten des Partners kennen – doch beim Liebes-Aus kommen eher die negativen Eigenschaften zum Vorschein. Und auch nach der Trennung kann das der Fall sein. Denn einige kommen mit dem Schlussstrich absolut nicht klar und mutieren zu den schlimmsten Ex-Partnern, die man sich nur vorstellen kann.

Das sind die schlimmsten Ex-Partner

Löwe

Der Löwe kann einem schnell in den Bann ziehen – mit ihm kann man auch Pferde stehlen und er ist immer für den Partner da. Doch bei einer Trennung versucht er, seine Gefühle zu überspielen und lässt sich teilweise fallen – da kann es auch schon mal vorkommen, dass er sich komplett betrinkt. Er kann seinem Ex-Partner auch ein schlechtes Gewissen mit Vorwürfen machen und es kommt vor, dass er anderen erzählt, dass er keine Schuld am Scheitern der Beziehung habe.

Wassermann

In einer Beziehung läuft mit dem Wassermann alles perfekt. Neigt sich diese jedoch zum Ende zu, wendet sich das Blatt – er zieht sich komplett zurück und lässt seinen (Noch)-Partner nicht mehr an seiner Gefühlswelt teilhaben. Er geht ihm komplett aus dem Weg – selbst die Beziehung überhaupt zu beenden, gestaltet sich mit dem Sternzeichen extrem schwierig. Der Wassermann will seinen Ex-Partner komplett ignorieren und lässt ihn das auch spüren – damit mutiert er zu einer der schlimmsten Ex-Partner unter den Sternzeichen.

Stier

Der Stier ist eigentlich relativ ruhig und auch in einer Beziehung kommt man mit ihm gut klar. Ganz anders sieht das jedoch aus, wenn sich eine Beziehung dem Ende zuneigt. Denn dann zeigt das Sternzeichen seine unschönen Seiten. Nach einem Liebes-Aus ist er extrem traurig, enttäuscht und auch frustriert – das lässt er seinem Ex-Partner spüren und lässt auch seine Wut an ihm aus. Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen werden von der Liebe enttäuscht