Diese 4 Sternzeichen sind chronisch unglücklich

Du reagierst schnell aggressiv oder bist mit allem unzufrieden? Und du hast immer schlechte Laune und bist ein Miesepeter? Es gibt Menschen, welche einfach immer unglücklich sind. Laut dem Horoskop gibt es vier Sternzeichen, welche unter einer melancholischen Grundstimmung leiden.

Jeder hat mal einen schlechten Tag. Wir alle kennen aber die ewigen Pessimisten. Sie sind einfach mit allem unzufrieden, sind traurig, kaum motiviert und reden einfach alles schlecht. Sie können das Leben einfach kaum genießen und man kann es ihn einfach nicht recht machen. Laut dem Horoskop gibt es vor allem vier Sternzeichen, welche chronisch unglücklich sind.

Diese 4 Sternzeichen sind oft unglücklich

Steinbock

Der Steinbock ist gut organisiert, fleißig und auch kontrolliert. Sie sind einfach immer für andere da und kümmern sich um die Probleme ihrer Freunde. Der Haken an der Sache: Dabei vergisst das Sternzeichen oft sich selbst, was dann für eine negative Grundstimmung sorgt. Sie setzen sich zudem zu hohe Ziele, welche kaum erreichbar sind und arbeiten einfach zu viel. Das raubt viel Kraft und Energie, weshalb Steinbock-Geborene eher pessimistisch durchs Leben gehen.

Zwillinge

Der Zwilling liebt eigentlich das Abenteuer und probiert immer neue Sachen aus. Das Problem: Er ist extrem unsicher, weshalb er seine Pläne dann oft doch nicht umsetzt. Er hat Angst, Fehlentscheidungen zu treffen – stattdessen trifft er lieber gar keine Entscheidung. Dadurch verpasst er aber oft die schönen Sachen und kann das Leben nicht genießen. Seine Unentschlossenheit hindert ihm am großen Glück. Zwilling-Geborene sollten definitiv etwas an ihrer Grundhaltung ändern.

Wassermann

Jedem passieren mal negative Dinge im Leben. Das Problem beim Wassermann ist, dass er an diese Ereignisse ständig denken muss, anstatt sich auf die schönen Sachen im Leben zu konzentrieren. Deshalb sind Wassermann-Geborene oft unglücklich und unzufrieden. Ihm fällt es extrem schwer, einfach mal positiv zu denken. Stattdessen versinkt das Sternzeichen eher im Selbstmitleid und ihre Selbstüberschätzung sorgt auch noch dafür, dass sie sich einsam fühlen.

Skorpion

Der Skorpion kann nur pessimistisch dingen! Die positiven Dinge im Leben sieht er kaum. Sie sind zudem sehr misstrauisch und machen sich das Leben in vielen Situationen selbst schwer. Sie vertrauen anderen Menschen wenig, denn sie denken, dass es keiner mit ihm gut meint – was natürlich absoluter Quatsch ist. Sie haben an ihre Freunde oder Familie auch viel zu hohe Ansprüche – werden diese nicht erfüllt, sind sie enttäuscht und letztendlich auch unglücklich.