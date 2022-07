Diese 3 Sternzeichen schreiben mit ihrem Ex-Partner

Es ist nie einfach, wenn eine Beziehung in die Brüche geht. Einige gehen danach komplett getrennte Wege, die anderen können einfach nicht loslassen und schreiben sogar noch mit dem Ex-Partner! Laut dem Horoskop trifft das vor allem auf drei Sternzeichen zu.

Der Mensch, den man alles anvertraut, ist plötzlich weg – eine Trennung ist für die meisten nur schwer verkraftbar und man denkt oft an die Zeit zurück. Denn schließlich war der Ex-Freund ein großer Teil des eigenen Lebens. Und einige fragen sich dann auch, was der Ex-Partner eigentlich treibt und stalkt deshalb seine Social-Media-Profile. Einige können es sogar nicht lassen und schreiben ihn an, da sie mit dem Kapitel einfach nur schwer abschließen können. Besonders drei Sternzeichen sind laut dem Horoskop dafür sehr anfällig.

Diese 3 Sternzeichen schreiben ihren Ex-Partner an

Zwilling

Der Zwilling ist sehr kommunikativ und hat auch kein Problem damit, mit dem Ex-Partner zu schreiben. Das Sternzeichen hat auch kein Problem damit, seine Gefühle mitzuteilen oder auch,was ihm derzeit vorgeht. Zwilling-Geborene sind wahnsinnig gut darin, Texte zu formulieren und schreiben ihre Emotionen einfach von der Seele. Manchmal erhoffen sie sich eine Freundschaft oder auch ein Liebes-Comeback – mit ihrem Charme können sie den Ex-Partner durchaus um den Finger wickeln.

Widder

Der Widder ist extrem leidenschaftlich und geht meist nach seinem Bauchgefühl. Wenn er denkt, dass es richtig ist, mit dem Ex-Partner zu kommunizieren, überlegt er nicht lange – er nimmt sein Handy in die Hand und schreibt ihn an. Ihm ist auch erstmal egal, ob das gut oder schlecht ist – an Trennungen leidet das Sternzeichen sowieso nicht lange und kann damit schnell abschliessen. Dennoch will er wissen, wie es dem Ex-Partner geht und hofft meist auf eine Freundschaft.

Krebs

Der Krebs ist sehr emotional. Nach einem Liebes-Aus bricht für ihn eine Welt zusammen und kommt mit der Situation absolut nicht klar – er hat lange damit zu kämpfen. Deshalb nehmen sie oft zu ihrem Ex-Partner noch Kontakt auf und hoffen auf ein Liebes-Comeback. Zudem wollen sie noch offene Fragen nach der Trennung klären. Krebs-Geborene können so schnell nicht loslassen und hoffen, dass sich doch noch alles zum Guten wendet. Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen lieben besonders intensiv