Diese 3 Sternzeichen schaffen (fast) alles

Hast du auch Probleme dich morgens aus dem Bett zu kriegen? Die Müdigkeit macht sich breit und sowieso ist es viel zu kalt draußen. Diese Sternzeichen kennen dieses Problem absolut nicht – sie strotzen nur so vor Tatendrang und können es kaum erwarten ein weiteres To-do von ihrer Liste zu streichen.

Sie kann fast niemand stoppen – wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt haben machen sie es auch. Da gibts keine Entschuldigung oder sonst irgendwelche Ausreden. Multi-Tasking gehört zu ihrem Alltag, ohne das würden sie nicht mal die Hälfte an Pensum schaffen! Und dabei ist es ihnen total egal was das Ziel auch sein mag – egal wie absurd es klingt. Für sie heißt es nämlich: Je unerreichbarer, desto besser.

Diese Sternzeichen bekommen alles hin

Jungfrau

Die Jungfrau hat immer klar ein Ziel vor Augen und verfolgt dieses unermüdlich. Niemand kann sie von ihren Aufgaben ablenken, denn das Sternzeichen lässt das auch nicht zu. Konzentration gehört zu den großen Stärken der Jungfrau – Durchhaltevermögen steht auf Platz zwei. Perfekte Vorraussetzungen, um die To-do-Liste des Tages oder des Lebens gleich mit abzuarbeiten!

Widder

Sie hassen es nichts zu tun zu haben: Widder würden lieber noch eine dritte Runde Joggen gehen oder ein Buch zum fünften Mal lesen. Der Tatendrang des Widders ist unermüdlich. So ist kein Wunder, dass er, sobald eine Aufgabe fertig ist, er direkt die nächste anfangen möchte!

Waage

Du denkst wirklich immer an alles – und vor allem jeden! Die kleinsten Sachen, die ein Freund die mal zugeworfen hat, behältst du im Kopf. Sobald du Zeit dazu findest machst du diese Bitte sofort ohne wenn und aber. Dir sind die Bedürfnisse deiner Freunde einfach zu wichtig, als dass du sie vergessen könntest. Wenn da nicht manchmal diese Überforderung mit so vielen Dingen wäre.