Diese 3 Sternzeichen lügen ständig

Wohl jeder musste schon mal zu einer Notlüge greifen. Das ist auch völlig legitim und in einigen Situationen vielleicht auch besser. Es gibt aber auch Menschen, welche dauerhaft lügen und dabei auch kein schlechtes Gewissen haben. Besonders drei Sternzeichen sagen laut dem Horoskop beinahe nie die Wahrheit.

Jeder von uns lügt mal – die Betonung liegt aber auf hin und wieder. Doch es gibt auch die Leute, die einfach dauerhaft lügen oder Sachen hinzuerfinden. Sie erzählen anderen das Blaue vom Himmel und tischen eine Story nach der anderen auf, welcher nicht der Wahrheit entspricht. Sie erzählen das zunächst jedoch so glaubwürdig, dass andere das glauben. Besonders drei Sternzeichen besitzen die negative Charaktereigenschaft.

Diese 3 Sternzeichen lügen immer wieder

Zwilling

Zwillinge sind echte Kommunikationstalente! Sie könnten einfach den ganzen Tag plaudern und erzählen immer wieder kuriose oder verrückte Storys. Nicht alles sollte man ernst nehmen, denn vieles ist dabei auch einfach erfunden. Das Sternzeichen lügt gerne mal, damit die Geschichten aufregender klingen. Und auch, um andere von ihrer Meinung zu überzeugen, erzählen sie einem das Blaue vom Himmel – hauptsache es passt ihnen in den Kram.

Stier

Der Stier will andere Menschen um den Finger wickeln. Und genau wie der Löwe will auch das Sternzeichen gerne im Mittelpunkt stehen und der beliebteste im Freundeskreis sein. Damit das auch so bleibt, greift er immer wieder zu Lügen, um sich besser darzustellen. Sie überhäufen andere Menschen mit Komplimenten – und das nur, damit sie sich beliebt machen. Das Sternzeichen lügt deshalb immer wieder – bei seinen Geschichten ist also Vorsicht geboten.

Löwe

Der Löwe will einfach immer im Mittelpunkt stehen. Ist das mal nicht der Fall, greift er schon zu der ein oder anderen Lüge, damit er wieder interessant wird. Damit sie anderen imponieren, tischen sie Geschichten auf, welche teilweise an den Haaren herbeigezogen sind. Mit Schwindeleien stellen sie sich in ein gutes Licht dar, damit sie von allen gemocht werden. Dem Sternzeichen sollte man also definitiv nicht alles glauben.