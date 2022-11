Diese 3 Sternzeichen lieben Weihnachten

Weihnachten ist für einige die schönste Zeit im ganzen Jahr. Von Lebkuchen, Weihnachsdeko bis hin zum Besuch auf dem Weihnachtsmarkt – sie genießen die Vorweihnachtszeit und können es kaum noch bis zu den Feiertagen abwarten. Laut dem Horoskop trifft das besonders auf drei Sternzeichen zu.

Für einige ist Weihnachten einfach die schönste Zeit des Jahres. Sie mögen die bunten Lichter, trinken Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, kaufen gerne Geschenke und freuen sich natürlich auch auf die Zeit mit den Liebsten über die Feiertage. Einigen ist der Trubel in der Vorweihnachtszeit etwas zu viel, andere dagegen treffen schon vorher die meisten Vorbereitungen und können es kaum abwarten. Drei Sternzeichen freuen sich vor allem auf die Weihnachtszeit.

Diese Sternzeichen freuen sich auf Weihnachten

Waage

Die Waage liebt Weihnachten über alles. Denn sie kann ihrer Kreativität freien Lauf lassen und schmückt für ihr Leben gerne den Weihnachtsbaum. Das Sternzeichen geht zudem wahnsinnig auf Weihnachtsshooping und kauft Geschenke für ihre Liebsten. Gerne verschenken Waage-Geborene auch etwas, was sie sich auch gerne selber gekauft hätten. Mit der Waage wird Weihnachten in jedem Fall romantisch und es wird ein gelungenes Fest! Denn das Sternzeichen tut einfach alles dafür, dass sich ihre Liebsten wohlfühlen.

Zwillinge

Der Zwilling freut sich einfach riesig auf Weihnachten. Das Sternzeichen ist sehr kommunikativ und freut sich, mit seinen Liebsten einfach viel zu plaudern. Das Sternzeichen bereitet viel vor, damit die Advents- und Weihnachtszeit einfach perfekt wird – von der Dekoration bis hin zum Essen. Sie lassen sich aber auch gerne einladen. Einen Haken gibt es aber: Zwilling-Geborene haben meist kein Plan, was sie schenken sollen und retten sich dann meist mit Gutscheinen.

Fische

Für den Fisch sind Geschenke gar nicht so relevanter. Viel wichtiger ist ihm das Beisammensein mit der Familie und Freunden. Sie lieben es vor allem romantisch – die Dekokration kommt bei dem Sternzeichen also definitiv nicht zu kurz. Seine Liebsten verwöhnt er vor allem mit leckerem Essen und Getränken. Sie führen in weihnachtlicher Atmosphäre bei einem Glas Rotwein sehr gerne tiefgründige Gespräche. Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen hassen Weihnachten